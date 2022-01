Por Xanastasia/Diego Cooper: "Legendaria, icónica, majestuosa y absoluta. Cabellera dorada, brillos por doquier, canciones inigualables, coreografías despampanantes, Raffaella es y será la diva máxima de Italia. No voy a negar que varias veces intenté marcar el 53-53-456. O que cuando estaba caliente caliente, me iba a la playa porque para hacer bien el amor hay que venir al sur. O cuando me explota explota mi corazón, ella me decía que en el amor todo es empezar. De diva a diva, le agradezco por el legado que ha dejado en el entretenimiento y en la cultura pop mundial. Qué fantástica fántastica esa fiesta la que debe estar teniendo en el cielo." Rafaella Carrá. Foto :Archivo de El Comercio.