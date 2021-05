Este jueves 6 de mayo, el Pleno del Congreso de la República debatirá sobre el dictamen de insistencia que autorizaría un nuevo retiro de los fondos de las AFP. Se trata de una cantidad que podría llegar a ser de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), que equivale a S/ 17.600.

Como se recuerda, el pasado 29 de abril la Comisión de Economía del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de esta ley. La finalidad de esta norma es la de brindar un apoyo económico a un gran sector de la población ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19.

Tras haber pasado esta etapa del proceso, el proyecto de ley irá al Pleno del Congreso, donde se someterá a una votación. Según confirmó a Exitosa el parlamentario Fernando Meléndez, se solicitará una ampliación de la agenda para debatir y aprobar por insistencia la autógrafa que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión de Economía.

Tras haber pasado por la revisión del Ejecutivo, se determinó eliminar de la ley el posible retiro excepcional de la totalidad de los fondos para los ciudadanos mayores de 40 años de edad. Igualmente, tampoco se permitirá que los beneficiarios de los afiliados que tengan obligaciones alimentarias retiren los fondos sin la autorización del titular de la cuenta de AFP.

Ahora, el texto solo señala que se permitirá el desembolso de hasta S/17.600 del total de fondo de pensiones para todos los afiliados, menos aquellos que califican para el régimen de jubilación anticipada por desempleo.





Si la norma es aprobada durante la sesión del jueves en el Pleno del Congreso, será enviada nuevamente al Ejecutivo para su promulgación por insistencia en un plazo no mayor a los 15 días hábiles. Tras ello deberá publicarse un reglamento bajo el cual se establecerán cronogramas y mecanismos adecuados para los cobros correspondientes.

“Contando a partir del 8 (de mayo), en adelante, el cronograma [para acceder al retiro] ya debería estar listo el día 31 de mayo. Las personas ya podrían presentar los primeros días de junio su solicitud”, señaló la congresista Cecilia García a Exitosa.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, indicó que recomendará al Gobierno interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC). “Hay un artículo de la Constitución que dice claramente que los fondos de pensiones no se pueden tocar para otro propósito que no sea pensiones, sean fondos privados o públicos. Y por qué quisiéramos hacer eso, porque no queremos en algún momento que estos fondos de pensiones lleguen a cero”, detalló el titular del MEF durante la presentación del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómica 2021-2024.

Ante esta posibilidad, la congresista García señaló que el Congreso tiene hasta un mes para responder a la demanda del TC. “En ese mes, las AFP ya deberían estar depositando la primera armada. (…) En el mejor de los casos vamos a garantizar que se les dé las dos armadas”, apuntó la parlamentaria de Podemos Perú.

