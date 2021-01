A inicios de diciembre el Congreso promulgó una ley que establece la devolución de hasta S/4.300 (una UIT de 2020) a los aportantes activos e inactivos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Luego el Gobierno aprobó también el bono extraordinario de S/930 para los pensionistas bajo el Decreto Ley N°19990. Para poder cobrar cualquiera de estos beneficios es importante saber si se está o no afiliado al Sistema Nacional de Pensiones.

Estas normativas buscan beneficiar a los afiliados para paliar la crisis económica producida por la pandemia del nuevo coronavirus. Cabe resaltar que uno es un bono extraordinario equivalente a una remuneración mínima y el otro beneficio es un retiro anticipado de aportes.

En el caso del bono de S/930 que beneficiará a los pensionistas bajo el Decreto Ley N°19990 se ha establecido un cronograma por letras durante todo el mes de enero. Se recuerda que no hay límites de tiempo para hacer el retiro, ya sea total o parcial, y tampoco es necesario hacerlo el mismo día depósito.

Mientras tanto, el retiro anticipado de los S/4.300 ya se puede ir tramitando. Según detalló Violeta Bermúdez, jefa del Gabinete Ministerial, quienes deseen esta devolución de aportes deberán presentar su solicitud a la ONP para que evalúe su caso en un plazo máximo de 30 días hábiles. Una vez pasado este tiempo, recién se determinaría cuándo se le entregaría su dinero.

“Habría que mirar bien las fechas, pero sería aproximadamente durante la segunda parte del primer trimestre, si seguimos los plazos que establece la ley”, aseguró Bermúdez en declaraciones a RPP.

¿Cómo comprobar si estoy afiliado a la ONP?

Haz clic aquí para entrar a la página web de la ONP. Coloca los datos personales que te pida el sitio. Introduce tu clave virtual. Si no la tienes, entra a la página https://www.onp.gob.pe/paginas/clavevirtual.aspx y coloca los datos que sean necesarios para crearla. Para mayor información, ingresa al portal oficial de la ONP: www.onp.gob.pe

Para afiliarte a la ONP y tener mayor información de los regímenes y requisitos ingresa a la página https://www.onp.gob.pe/servicios/quiero_afiliarme_snp. También puedes llamar al (01) 634-2222, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. otra opción es contactar a la ONP vía WhatsApp aquí, los lunes de 8 a.m. a 7 p.m. y los martes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Todo lo que debe conocer sobre el pago de S/.930 para pensionistas de la ONP