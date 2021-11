Los retos virales visuales no solo han generado dolor de cabeza a más de uno en su intento por resolver el acertijo, sino también es la mejor forma de poner a prueba nuestro cerebro mientras jugamos un rato. En redes sociales suelen encontrarse diversos de estos juegos matemáticos e intelectuales donde también se pone a prueba la vista y la agilidad para encontrar la solución.

Para resolver este tipo de acertijos es necesario estar concentrado al 100% y sin ninguna clase de distracción, tampoco está permitido hacer trampa. Por eso, es momento de activar tu percepción al máximo para que consigas ser uno de los que resuelve el acertijo visual de manera casi inmediata pues en este reto viral casi un 99% falla al intentar encontrar la respuesta correcta.

La página de Facebook “Amantes de la Ortografía” compartió una publicación mediante la cual presentó a toda su comunidad de seguidores en esta red social el desafío viral. Las respuestas en la sección de comentarios no se hicieron esperar casi de inmediato en su intento de hallar la respuesta al acertijo visual, incluso etiquetaron a sus amigos y familiares para que los ayuden con el desafío.

EN QUÉ CONSISTE EL RETO VIRAL

En la ilustración del reto viral que te presentamos a continuación, una interrogante precisa lo siguiente: ¿Dónde hay dos, siete, dos ceros?. La página ofrece cuatro alternativas de respuesta y solo puedes escoger una de las opciones. Pero no todo es sencillo, ya que para incrementar el nivel de tensión solo tienes un minuto para analizar el enunciado y elegir el correcto. ¿Tienes la capacidad de resolver este acertijo? ¿Te animas a intentarlo?

A) 7700

B) 2720

C) 2700

D) 7720

¿ENCONTRASTE LA RESPUESTA CORRECTA?

Si pasó un minuto y lograste encontrar la respuesta correcta entonces tienes una muy buen percepción y de hecho estás listo para continuar resolviendo otro tipo de acertijos. De no ser el caso, no te preocupes pues te brindaremos la respuesta correcta, pero no olvides también retar a tus familiares o amigos más cercanos e incluso compartir el test visual en redes sociales para conocer quién resuelve el reto en menos de un minuto.

SOLUCIÓN AL RETO VIRAL

Si luchas a contrarreloj y obtienes una respuesta rápida, podríamos estar casi seguros que elegiste la letra A como la respuesta correcta. Sin embargo, si te tomas unos minutos para analizar bien el enunciado, te darás cuenta que esa es la alternativa incorrecta. Es importante leer bien la pregunta y las cuatro opciones que ofrecen “Amantes de la Ortografía” para hallar la solución.

Primero debes observar con gran cuidado y mucha atención a las comas que dividen las palabras del reto. De esta manera, encontrarás que cada uno de los números mencionados son totalmente independientes. En ese sentido, la mejor manera de resolver el acertijo visual es convirtiendo los indicadores como detallamos a continuación.

Dos, siete, dos ceros

2, 7, 00

Logrando identificar a los números entonces podemos concluir que la respuesta correcta es la “C” (2700).

¿QUÉ BENEFICIOS TRAEN LOS DESAFÍOS MENTALES?

Los desafíos mentales tienen muchos beneficios pues además de ser un gran pasatiempo, también mejoran la capacidad de la memoria, ayudan al desarrollo del ingenio, incrementan la capacidad creativa, ejercitan la lógica y por ende, eleva nuestro nivel de inteligencia. Es decir, tiene muchos factores que contribuyen en un gran porcentaje a la mejora de la capacidad cognitiva.

