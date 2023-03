Las redes sociales están llenas de acertijos que ponen a prueba tu agilidad mental, ingenio e inteligencia. Tal es el caso de un nuevo reto viral que hace que el 97% de estudiantes de la Universidad de Harvard falle, pero que el 87% de niños de guardería logra acertar.

Este último acertijo que arrasa en las redes sociales fue compartido por la influencer @ladyscience en su cuenta de TikTok. Muy pocas personas consiguen responder correctamente la prueba. Teniendo esto en cuenta, ¿te consideras capaz de resolver el desafío?

¿QUÉ DICE EL ACERTIJO?

La tiktoker formula el acertijo de la siguiente manera: “Vuelvo blancos a los osos polares, hago a los chicos orinar y a las chicas que se peinen, transformo a las celebridades en personas normales y a las personas normales en celebridades, vuelvo a los crepes marrones y hago al champagne burbujear, si me aprietas explotaré, si me miras explotarás tu. La pregunta es: ¿Puedes resolver este enigma?”

El vídeo del acertijo ya cuenta con más de 4 millones de visualizaciones en TikTok y ha generado todo tipo de reacciones: desde quienes se rinden ante la elaborada pregunta, hasta los que se han arriesgado a dar una posible solución.

“Sé la respuesta de sobra pero voy a dejar que contesten los demás mientras preparo el equipaje para Harvard”, “Este acertijo es muy difícil, doctora. Lo voy a pensar”, “¿Hielo? ¿Cocaína?”, “No creo que los niños de la guardería sepan lo que es el champán”, “No sé, me perdí cuando comenzó” y “Me suena que es la televisión”, son algunas de los comentarios más populares.

¿CUÁL ES LA RESPUESTA?

De acuerdo con La Vanguardia, la solución es realmente simple: no existe ninguna respuesta para el acertijo, pues no hay nada que cumpla con todas las características. Sin embargo, los estudiantes de Harvard no pueden evitar ser testarudos en buscar una solución, mientras que los pequeños simplifican y dicen que no existe.