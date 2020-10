Ricardo Gareca EN VIVO | A solo dos días para el partido Perú vs. Paraguay, por la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, el entrenador de la Selección Peruana ofrecerá HOY martes 6 de octubre una conferencia de prensa virtual que será transmitida EN DIRECTO y GRATIS por el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), desde las 5:00 p.m. (hora exacta).

La conferencia de prensa virtual de Ricardo Gareca también será transmitida EN VIVO por los canales Movistar Deportes y Gol Perú. Además, podrás seguir la misma en esta misma nota de El Comercio, que viene preparando una cobertura especial del antes, durante y después del partido Perú vs. Paraguay y los otros compromisos a disputarse en el inicio de la primera jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

La Selección Peruana continúa trabajando en la Videna pensando ya en el choque del jueves 8 de octubre (5:30 p.m. hora peruana) ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. La Bicolor no contará para la primera fecha doble (ante Paraguay en Asunción y Brasil en Lima) con los jugadores Alexander Callens (New York City), Edison Flores y Yordy Reyna (ambos del DC United), quienes no recibieron el permiso de sus clubes estadounidenses para sumarse a la convocatoria de la selección.

Por el contrario, quienes ya entrenan con el resto de convocados son Matías Succar (Deportivo Municipal) y Álex Valera (Deportivo Llacuabamba), quienes fueron los dos últimos convocados de última hora por el técnico Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca EN VIVO - ¿Cuándo y a qué hora es su conferencia virtual?

La conferencia de prensa virtual del entrenador de la Selección Peruana se realizará este martes 6 de octubre a las 5:00 p.m.

Ricardo Gareca: ¿Cómo puedo ver EN VIVO la conferencia virtual?

La Federación Peruana de Fútbol anunció que transmitirá la conferencia virtual de Ricardo Gareca en su canal oficial de YouTube, al que puedes ingresar dando CLIC AQUÍ.

Los canales Movistar Deportes y Gol Perú también transmitirán la conferencia de prensa del técnico bicolor.

Perú vs. Paraguay: ¿cuándo se juega el partido por Eliminatorias Qatar 2022?

El encuentro se disputará el jueves 8 de octubre, a las 5:30 p.m. (hora peruana), en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. El partido será transmitido EN VIVO por América TV (canal 4 de señal abierta) y Movistar Deportes (cable).

¿Cuándo viaja la Selección Peruana a Asunción?

De acuerdo con la información ofrecida por la FPF, el plantel bicolor viajará a Asunción (Paraguay) este miércoles 7 de octubre a las 3:30 p.m.

El viaje de regreso a Lima está programado para las 00:30 horas del viernes 9 de octubre.

Ese mismo día la selección entrenará en la Videna pensando en el partido del martes 13 de octubre ante la poderosa Brasil, por la fecha 2 del torneo.

