El último martes, por medio de una concurrida y sintonizada conferencia de prensa, Ricardo Gareca se despidió del Perú y de la selección nacional. El ‘Tigre’, fiel a su estilo, habló de diversos temas y manifestó su cariño al hincha peruano.

El técnico le había planteado a su familia mudarse con él a Lima mientras seguía al frente de la Blqnuirroja. Sin embargo, esto quedó en una proposición debido a que no llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras las negociaciones que venían sosteniendo.

“Tal fue el interés de continuar que me fui de vacaciones, pero planteé lo que nunca había planteado. Hablé con mis colaboradores, me fui y planteé a mi familia en vacaciones el hecho de que me pudieran acompañar viviendo el Lima”, señaló el argentino.

A continuación, a modo de homenaje, repasamos las mejores frases del ‘Flaco’ en su paso por el combinado patrio durante estos más de 7 años.

1- “Nada es imposible cuando uno cree y yo creo en el futbolista peruano”.





(Foto: EFE)





2- “Paolo Guerrero es un jugador excepcional, un ídolo, pero la historia continúa y hay que representar de la mejor manera al país”.

3- “No me importa la vida privada del jugador, me importa la selección”.

4- “Perú necesita tener gente que compita, y la única manera que compitan es a través del deporte. No existe otra manera: deporte y educación, y usted consigue un ciudadano competitivo y educado. ¿Cuándo se verá todo eso? Ojalá dios quiera, en algunos años”.

5-“La infraestructura nos va a dar la posibilidad de contar con mejores jugadores en todo aspecto”.





(Foto: FPF)





6-“Fue algo histórico clasificar a un Mundial después de 36 años, pero Perú tiene un estilo definido y muchísima historia futbolística”.

7- “Yo creo en el jugador peruano”.

8-“Christian Cueva es de los mejores jugadores del mundo”.





(Foto: AFP)





9-“Yo le digo a la gente y les transmito a ellos que sigan confiando en nosotros, que no pierdan la fe por lo menos hasta que los números den”.

10-“Lo único que nos embarga es el dolor, la amargura de no haber podido acceder”.