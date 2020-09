Faltas pocas horas para la conferencia de prensa de Ricardo Gareca programada para el 25 de setiembre desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Y en la que anunciará la lista de convocados de la selección peruana que tendrán la dura tarea de lograr clasificarse en las próximas Eliminatorias Qatar 2022.

Entre los nombres de jugadores más sonados para esta convocatoria son Santiago Ormeño y Jean Pierre Rhyner, ambos ya fueron aprobados por el ‘Tigre’ Gareca.

Con al menos 6 de las 18 fechas del proceso sin Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz busca ser la pastilla para aliviar el dolor de cabeza de Ricardo Gareca. (Foto: AFP)

¿Quién es Santiago Ormeño y Jean Pierre Rhyner? posibles convocados para la selección peruana

Santiago Ormeño juega la posición de delantero en la selección de fútbol de Puebla de México, sin embargo, durante una entrevista con su representante Mathías Fariñas en Las Voces del Fútbol, declaró “Tengo información que no será citado por Perú ahora. No se puede tomar una decisión cuando no hay nada para decidir. Al Puebla no llegó ninguna reserva de convocatoria"

Por otra parte, Jean Pierre Rhyner, jugador del Cádiz CF de España, con nacionalidad Suiza y Peruana, ha sido considerado como un buen defensa y especializado en el juego aéreo. También fue convocado por la selección Suiza en la SUB21 para los partidos en la UEFA 2015, además tiene un gran interés en jugar por la selección peruana con mira a las Eliminatorias Qatar 2022.

Conmebol ratificó el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 para octubre. (Foto: AFP)

Ricardo Gareca y la posible lista de convocados selección peruana

Lista de Convocados Equipo actual Pedro Gallese Orlando City José Carvallo Universitario Carlos Cáceda FBC Melgar Luis Advíncula Rayo Vallecano Aldo Corzo Universitario Carlos Zambrano ( Boca Juniors Luis Abram Vélez Sarsfield Miguel Araujo FC Emmen Alexander Callens New York City Jean Pierre Rhyner Cádiz CF Alberto Rodríguez Alianza Lima Miguel Trauco Saint Etienne Nilson Loyola Sporting Cristal Marcos López San José Renato Tapia Celta Yoshimar Yotún Cruz Azul Pedro Aquino León FC Wilder Cartagena ( Godoy Cruz Christian Cueva Yeni Malatyaspor Edison Flores DC United Sergio Peña FC Emmen André Carrillo Al Hilal Andy Polo Portland Timbers Jefferson Farfán No tiene club Raúl Ruidíaz Seattle Sounders Fernando Pacheco Fluminense Aldair Rodríguez ( América de Cali Yordy Reyna DC United C. Gonzales Sporting Cristal

¿Quién es Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca fue un jugador de fútbol que se desempeñó como delantero para la selección de Argentina y actual entrenador de la selección peruana. Consiguió la medalla de plata con la blanquirroja en la final de la Copa América 2019 y la clasificación a una Copa Mundial Rusia 2018 después de 36 años.

