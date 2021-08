En los momentos más difíciles de la selección peruana -después de Rusia 2018 y a inicios de las Eliminatorias Qatar 2022- se especuló con una posible salida de Ricardo Gareca, el técnico argentino que llegó en el 2015 para llevarnos nuevamente al Mundial.

Sin embargo, ‘El Tigre’ se mantuvo firme en el cargo, siguió con el proceso y demostró que siempre es posible salir adelante de las rachas negativas. Hoy Perú sigue con chances intactas de ir a Qatar y terminó cuarto en la Copa América 2021.

Sobre este tema habló Ricardo Gareca con el medio argentino “El Tiempo” y reveló que sí es verdad que le ha costado sostenerse en los lugares donde ha estado, pero que cree firmemente en la continuidad.

“Creo en la continuidad. Es un orgullo sostenerme. A veces me ha costado, no porque no quiera, sino porque deciden otras personas. A veces he tomado decisiones intempestivas, malas decisiones, y he aprendido con los años a respetar los contratos. A enfocarme. Si arreglo un contrato es para mantenerme enfocado y solucionar los problemas que se presenten”, confesó el estratega.

Ricardo Gareca también contó algunos detalles del trabajo científico que realiza junto con el preparador físico Néstor Bonillo para obtener lo mejor de los futbolistas que convoca para la selección.

“Con Néstor Bonillo, el preparador físico, mandamos a hacer antropometrías a toda la liga local para ver cuál es el perfil del jugador peruano. Necesitamos eficiencia técnica, táctica y física. No tenemos un biotipo. Tenemos centrales de 1.78 y 1.85”, contó el ‘Tigre’.

El entrenador argentino tiene varios logros con la selección peruana: tercer puesto en la Copa América 2015, clasificación al Mundial Rusia 2018, segundo puesto en la Copa América 2019 y cuarto puesto en la Copa América 2021.

