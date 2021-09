La igualdad entre Perú y Uruguay sirve muy poco para los intereses de la ‘Bicolor’. Sin embargo, no todo es negativo para Ricardo Gareca , técnico de la ‘Blanquirroja’. La presencia del público en las gradas, la actitud del equipo y el fixture que aún debe afrontar fueron temas que comentó el ‘Tigre’ después del partido por las Eliminatorias Qatar 2022 .

“Quiero felicitar a los muchachos. El equipo me gustó. Estamos tratando de ir reencontrándonos con nuestro juego. Me voy conforme con la actuación. Me invita a pensar que el equipo está por buen camino”, indicó el argentino sobre el rendimiento de sus dirigidos.

Asimismo, Gareca se refirió a la situación de la ‘Bicolor’ en las Eliminatorias: “El análisis que hago es que el equipo está encontrándose nuevamente. La selección está expectante respecto a puestos de clasificación. Lo que más me ocupa es salir de las últimas posiciones. Nos hemos mentalizado”.

Sobre los errores y aciertos del último encuentro, fue claro: “Hay bastante positivismo. El equipo se sobrepuso (al gol de Uruguay), solo faltó hacer el gol y no se dio. Tenemos que comenzar a sumar de a tres, aprovechar localía, que tenemos a nuestra gente. Perú va mejorando partido a partido. Tuvimos buen fútbol”.

Con el punto conseguido, el equipo de Gareca llegó a la línea de los cinco puntos y superó a la selección venezolana, la cual enfrentará este domingo ( 8 p.m.) en el estadio Nacional de Lima.

