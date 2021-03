El director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, conversó con una radio mexicana sobre el presente de Santiago Ormeño, delantero mexicano-peruano que viene siendo figura con el Club Puebla de la Liga MX, con cinco goles en nueve partidos disputados en lo que va de la temporada.

En una charla con el programa Pasión W, Ricardo Gareca, quien esta semana cumplió seis años al mando de la Bicolor, indicó que Santiago Ormeño es un jugador que está en la órbita de su comando técnico.

“Es un jugador que está siendo seguido. Lo tuvo Juan Reynoso (hoy DT de Cruz Azul), (con quien) tengo una gran relación y muy buena comunicación. En este caso no me he contactado con él (Reynoso) por Ormeño, pero siempre hemos tenido un seguimiento. En este momento lo que estamos haciendo es seguirlo, más que nada, y de ahí tomaremos decisiones”, declaró el ‘Tigre’ para ‘W Deportes’.

Consultado sobre si en algún momento tuvo contacto con el goleador del Puebla, dijo que todavía no ha dialogado con él. “Ya ha pasado por el fútbol peruano, entonces se le conoce aquí. Pero este presente es diferente al momento actual, a lo que le tocó vivir en Perú. Hoy es un presente importante para Ormeño por lo que está haciendo”, destacó.

El ‘Tigre’ Gareca reiteró que la Selección Peruana no le cierra las puertas a ningún jugador que quiera vestir la casaquilla bicolor:

“La selección no se le cierra a nadie. Todo aquel jugador que sea peruano o tenga la posibilidad de nacionalizarse, uno está pendiente. Tenemos un equipo de trabajo que monitorea permanentemente a los jugadores en todo el mundo. Ormeño es un jugador que tiene la posibilidad de vestir la camiseta de la selección si es del interés de él. Es un jugador que está siendo seguido”, sentenció.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Gareca cumple seis años al mando de la selección peruana