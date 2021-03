8 de 9

Junto a sus hijos también creo su canal en Youtube. Y pese a los retos en su carrera, Ricardo González continuó llevando la sonrisa a los niños de diferentes generaciones. En el programa "Venga la alegría", el artista confesó: “He tenido lesiones, me he caído del trapecio, se me han fracturado hueso de la cara, me han operado, pero no he parado y la gente merece ese respeto”. (Foto: Cepillín TV/Facebook)