El arranque de la segunda fase no ha sido de los mejores para River Plate. Van en la sexta posición, solo han logrado dos triunfos en cinco partidos y ahora se especula sobre una supuesta discusión entre Marcelo Gallardo y Nicolás de la Cruz. Pero, ¿qué dijo el ‘Muñeco’ sobre la presunta pelea con el delantero uruguayo durante el duelo ante Lanús durante el encuentro del fútbol argentino? Aquí los detalles.

Tal como narra La Página Millonaria, corrían los primeros 20 minutos de juego entre ‘Millonarios’ y los ‘Granate’ cuando Gallardo le pregunta a De la Cruz si se encuentra bien tras un golpe que sufrió luego de recibir una patada de Braghieri. La respuesta, la cual no pareció haber convencido al técnico, provoca que este piense rápidamente en un cambio: ingresará Ezequiel Barco por el número 11.

La tensión del momento se refleja en miradas serias, un inexistente saludo entre el DT y el jugador que llega al banquillo para recibir la atención médica por la molestia motivo de su cambio. Al instante, los rumores sobre una pelea al borde del campo parecen tomar fuerza, pero quién si no el entrenador para responder sobre la escena.

"¿QUÉ PASA?" así fue el cruce entre Gallardo y Nico De La Cruz: el uruguayo terminó saliendo por Barco a los 24' PT y el DT se mostró muy molesto (no se saludaron en el cambio). pic.twitter.com/CrFlbiSHPt — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2022

“Fue una molestia por el golpe, en un momento pensé que podía seguir, él también”, revela Gallardo más tarde, en conferencia de prensa. “Fue algo que generó incertidumbre y yo necesitaba que me dé respuestas rápidas. Primero porque no podemos correr riesgos y segundo porque no se puede esperar mucho en estos partidos cerrados”, agregó.

Eso sí, el tiempo le dio la razón, pues no pasó mucho para que José Paradela (26′) abriera el marcador para River. Más adelante, Braian Romero (33′) anotó el 2-0 parcial y Lautaro Costa (35′) se encargó de acertar el descuento para que el resultado no se mueva más. La victoria fue para los ‘Millonarios’ y todo pareció mejorar los ánimos.

“Por eso decidí el cambio rápido, para no correr riesgos y tampoco me daba mucha precisión sobre si podía seguir o no. Fue solamente un golpe, esperemos que se recupere bien en estos días”, sentenció el ‘Muñeco’. Claro está, el miércoles 29 de junio (9:30 p. m. / hora local) deberán visitar a Vélez por los octavos de Copa Libertadores 2022 y necesitarán contar con todas sus nombres.