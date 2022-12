A solo horas del lanzamiento de Indigo de RM. Este 2 de diciembre (KST), el líder de la boyband más famosa de k-pop, BTS, presenta su primer disco solista, y las expectativas por el debut del idol crecen cada vez más por las sorpresas que nos traerá el estreno de este álbum.

Como se recuerda, a mediados del año J-Hope lanzó Jack in the Box y se presentó el Lollapalooza. Luego llegó el turno de Jin, quién estrenó The Astronaut y la presentó en Argentina junto a Coldplay. Ahora, ARMY espera que RM realice su debut como solista por todo lo alto con Indigo.

Indigo será un álbum disinto a sus anteriores mixtapes, así lo aseguró Kim Namjoon en una transmisión en vivo. El líder de Bangtan dijo que en este nuevo álbum se mostrará con pensamientos diferentes y más maduro.

Además, junto a “Indigo”, verá la luz en YouTube el MV oficial de “Wild flower”, título principal o title de su material discográfico.

Si bien ya fue revelado la fecha de lanzamiento, el teaser oficial y el tracklist de Indigo, conoce a continuación toda la información del gran estreno y no te pierdas ningún detalle.

¿Cuándo se estrena Indigo, el álbum de RM de BTS?

El nuevo álbum solista de Namjoon se llamará Indigo y contará con varias colaboraciones con grandes artistas internacionales. Tras nueve años de carrera, el idol de BTS debutará oficialmente como solista en el mes de diciembre.

El disco ”Indigo” saldrá a la luz el 2 de diciembre, así lo anunció la discográfica Big Hit Music y podrás encontrarlo en todas las plataformas digitales de música al igual que en canal de BANGTANTV en YouTube.

Lista de canciones de Indigo de RM:

RM compartió con sus seguidores cuáles serán las canciones que formarán parte de su álbum. La revelación se dio a través de redes sociales durante la tarde de este jueves, donde el artista surcoreano compartió un fotografía en la que se pueden ver los títulos, productores, y hasta colaboradores en algunas canciones.

Yun (con Erykah Badu)

Still Life (con Anderson.Paak)

All Day (con Tablo)

Forgetfulness (con Kim Sawol)

Closer (con Paul Blanco, Mahalia)

Change Pt.2

Lonely

Hectic (con Colde)

Playing With Wild Flowers (con Jo Yujin de Cherry Filter)

No.2 (con Park Jiyoon)

Concierto por el estreno de Indigo:

Big Hit comunicó sobre los planes que RM tiene preparado para las promociones de Indigo y entre esos planes se encuentra un concierto especial.

El concierto será a pequeña escala en Corea del Sur y solo 200 personas podrán estar presentes. La discográfica informó que los boletos serán asignados y ganados a través de un concurso. ¿Cómo participar? Aquí te contamos.

Para ser parte del concurso, los fanáticos deberán aplicar al sorteo que estará disponible en Weverse (AQUÍ) desde las 3.00 hasta las 3.30 p. m. (KST) del jueves 24 de noviembre (de 1.00 a. m. a 1.30 a. m. del 24 en Perú).

Es preciso recordar que solo tendrán oportunidad de aplicar aquellos que hayan comprado el set de “Índigo” o cualquiera de las versiones del álbum (postcard o book) dentro de Weverse Shop.

Además de haber adquirido el disco, las personas que postulen deben ser mayores de edad. “Solo podrán ingresar los nacidos antes del 31 de diciembre de 2002″, especifica el reglamento. El anuncio de ganadores llegará el viernes 25 de noviembre.

¿Cuándo será el concierto en solitario de RM de BTS?

El concierto de RM está programado para el 5 de diciembre a las 8:00 pm. (KST). Es decir, 3 días después del estreno de Indigo.