Robert Prevost desarrolló un especial cariño por la comida norteña durante sus años como obispo de Chiclayo. Entre sus preparaciones preferidas destacan el seco de cabrito y el arroz con pato. (Composición EC)
Robert Prevost desarrolló un especial cariño por la comida norteña durante sus años como obispo de Chiclayo. Entre sus preparaciones preferidas destacan el seco de cabrito y el arroz con pato. (Composición EC)
Por Redacción EC

La relación del papa León XIV con el Perú no solo se construyó a través de su labor religiosa, sino también mediante las costumbres y sabores que conoció durante sus años en el país. Robert Francis Prevost, quien fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, desarrolló una particular predilección por la gastronomía de Lambayeque, al punto de que algunas cocineras y trabajadores de restaurantes todavía recuerdan sus pedidos habituales. El seco de cabrito, el arroz con pato y el ceviche de toyo forman parte de esa historia que ahora vuelve a cobrar protagonismo con su esperado regreso a la región.

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