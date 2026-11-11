La relación del papa León XIV con el Perú no solo se construyó a través de su labor religiosa, sino también mediante las costumbres y sabores que conoció durante sus años en el país. Robert Francis Prevost, quien fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, desarrolló una particular predilección por la gastronomía de Lambayeque, al punto de que algunas cocineras y trabajadores de restaurantes todavía recuerdan sus pedidos habituales. El seco de cabrito, el arroz con pato y el ceviche de toyo forman parte de esa historia que ahora vuelve a cobrar protagonismo con su esperado regreso a la región.

¿Cuáles son los platos favoritos del papa León XIV de la gastronomía peruana?

Uno de los potajes que más disfrutaba Robert Prevost era el seco de cabrito a la norteña, una preparación emblemática de Lambayeque que combina carne de cabrito, culantro, chicha de jora y diferentes condimentos. El plato suele servirse acompañado de arroz, frejoles y yuca, una combinación que representa buena parte de la tradición culinaria del norte peruano. El entonces obispo quedó cautivado por este sabor durante su labor pastoral y lo convirtió en uno de sus favoritos.

Otro de los platos que conquistó su paladar fue el arroz con pato, una receta tradicional que destaca por su preparación con culantro, cerveza o chicha de jora y presas de pato. De acuerdo con testimonios recogidos por la Agencia Andina, estos dos potajes se encuentran entre sus principales preferencias gastronómicas. A ellos se suma el ceviche de toyo, una preparación marina que también formaba parte de los almuerzos que compartía durante su permanencia en Chiclayo.

¿Qué desayunaba y cenaba Robert Prevost cuando vivía en Chiclayo?

Sus preferencias no se limitaban a los almuerzos. Edward Montoya, administrador del restaurante El Trébol, recordó que Prevost solía acudir al establecimiento para disfrutar de un desayuno tradicional conocido como frito chiclayano. Esta preparación lleva carne de cerdo acompañada de yuca, camote y salsa criolla, y es uno de los platos representativos de los desayunos dominicales de la región.

Para las cenas, el entonces obispo también tenía otras preferencias. Entre sus pedidos figuraba el caldo de gallina, una preparación tradicional que suele consumirse por las noches. Los trabajadores del restaurante recordaron que sus visitas eran frecuentes y que acostumbraba ocupar la mesa número tres, ubicada frente a la Catedral de Chiclayo. Su trato sencillo también quedó en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de atenderlo.

¿Quién preparaba la comida del papa León XIV en la Diócesis de Chiclayo?

Una de las personas que conoció de cerca sus costumbres alimenticias fue Magaly Castillo, cocinera de la Diócesis de Chiclayo desde abril de 2018. En declaraciones difundidas por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), contó que Prevost no acostumbraba solicitar platos especiales ni un menú diferente al del resto de sacerdotes. Por el contrario, prefería que le sirvieran la misma comida que se preparaba para todos.

Castillo recordó que el entonces obispo le pidió cocinar como lo hacía en su propia casa, con preparaciones familiares y sin demasiadas formalidades. También reveló una particularidad: prefería acompañar sus alimentos con agua en lugar de jugos o refrescos. Durante la pandemia, incluso compartió momentos cotidianos con él y otros sacerdotes, mientras organizaban la preparación de sus comidas fuera de la sede diocesana.

¿Qué platos pidió el papa León XIV para su visita a Chiclayo en noviembre?

El regreso del pontífice a Lambayeque también traerá un reencuentro con los sabores que marcaron su etapa como obispo. Según Edward Montoya, administrador de El Trébol, el papa habría solicitado que le preparen cabrito para el viernes 13 de noviembre y arroz con pato para el domingo 15. Ambos platos se cocinarán en la Diócesis de Chiclayo y no necesariamente en el restaurante que frecuentaba cuando vivía en la ciudad.

Magaly Castillo será una de las encargadas de preparar estos alimentos durante la visita papal. La cocinera conoce sus preferencias desde hace varios años y espera volver a atenderlo con las recetas que acostumbraba disfrutar. La noticia ha generado entusiasmo entre quienes recuerdan al religioso que compartía la mesa con sencillez y sin exigir atenciones especiales.

La cocinera que espera volver a preparar sus platos favoritos

Otra persona que conserva recuerdos de la etapa de Prevost en Lambayeque es Teolentina Jiménez Quinde, conocida como la señora Teo. La cocinera contó que tuvo la oportunidad de preparar alimentos para él en tres o cuatro ocasiones, principalmente durante reuniones y retiros de sacerdotes. Entre las recetas que elaboró estuvieron el cabrito, el arroz con pato, el ceviche y el pescado apanado. Ahora espera tener la oportunidad de reencontrarse con el pontífice y volver a cocinar para él.

La gastronomía se ha convertido así en otro vínculo entre León XIV y Chiclayo. Más allá de sus responsabilidades religiosas, los recuerdos de sus desayunos, almuerzos y visitas a restaurantes muestran una faceta cotidiana del hombre que vivió durante años en el norte peruano. Para los cocineros y comerciantes que lo conocieron, su regreso representa una oportunidad para compartir nuevamente los sabores que alguna vez formaron parte de su vida en Lambayeque.