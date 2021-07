Roberto Martínez está en el ojo de la tormenta. Luego de que se conociera que el ex futbolista de Universitario viene trabajando con la actual administración temporal que designó la junta de acreedores del club, los hinchas merengues han hecho sentir su rechazo y malestar por redes sociales.

Ante ello, Martínez se defendió y dijo lo siguiente para ‘Campeonísimo’: “Hoy en día trabaja con nosotros Héctor Chumpitaz y no creo que nadie diga que se cayó del póster. En la “U” trabaja un rato “Balán”, “Coco” Araujo, Paolo Maldonado”.

Asimismo, el ex volante merengue agregó: “Yo nunca he querido estar en un póster para que me bajen. Ni siquiera me he considerado ídolo de la “U”. Todos los que hemos tenido que caernos del póster”.

Por último, Martínez contó en ‘Fútbol como Cancha’ parte de lo que será su labor en la institución estudiantil. “Lo que queremos es que el club empiece a generar chicos con la identidad que se requiere, que sean vendibles para el extranjero y generen recursos para la institución”.

De otro lado, el equipo dirigido por Ángel Comizzo debutó empatando 2-2 el último lunes ante Alianza Atlético en el comienzo de la Fase 2 de la Liga 1. Este domingo, los cremas enfrentarán a UTC de Cajamarca.

