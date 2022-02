Una boda suele ser un momento muy especial para una pareja. Rodeados de familiares, amigos y otras personas importantes para ellos, Josh y Sophia Coleman sabían que alguien no podía faltar en la ceremonia: Rocky. Especial para ambos, incluso desempeñó una tarea fundamental. Aquí la historia.

Y es que desde que ella empezó a conocer a él, el pequeño Rocky siempre estuvo presente. Se trata de un pequeño cachorro de rescate que finalmente también cautivó a Sophia; por ello, su presencia en la nueva etapa que estaban por comenzar era importante y especial para ambos.

“Hemos tenido altibajos en nuestra relación y Rocky siempre ha estado ahí para recordarnos qué es el amor verdadero, así que no había duda de que tenía que ser parte de la boda”, explica ella para el portal web ‘The Dodo’. De este modo, el pequeño can fue elegido como padrino y portador de los anillos.

De este modo, solo quedaba hacerlo lucir increíble, para lo que un traje y una diminuta corbata combinaban con su peculiar forma de mirar. Además de su lengua afuera debido a que le faltan algunos dientes, todo concluyó en una figura tierna a la perfección. ¿Cómo pensar en algo más lindo que Rocky aquel día?

“Es un tipo bastante valiente a pesar de tener 13 años”, agrega Coleman sobre la actitud del perro ante tantas personas. “Se necesitó mucha persuasión y obsequios para que caminara por el pasillo frente a 80 personas”, añade sin antes destacar que, durante el ensayo, su actuación fue encomiable.

Llegado el gran día, incluso fue uno de los protagonistas por su peculiar aspecto. Las sonrisas que provocaban eran incontables al cumplir a cabalidad sus funciones, pese a las distracciones que un cachorro como él puede tener. “Cuando bajaba por el pasillo, había muchas caras alegres. ¡Realmente era la estrella del espectáculo!”.

Horas más tarde y una vez cumplidas sus responsabilidades, sus dueños decidieron dejarlo descansar en la suite nupcial, pero este se escabulló hasta encontrar a sus ‘padres’ en la recepción. De todos modos, pese a su edad, lo que él quería era pasar el importante día con ellos; los ahora esposos estaban encantados.

