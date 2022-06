A ocho días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, anunció que cancela todas sus apariciones públicas por seguridad.

El candidato tomó esta decisión a raíz de la filtración de unos videos en los cuales el senador del Pacto Histórico Roy Barreras aparece organizando con personal de esa coalición distintas estrategias políticas enfocadas, entre otras, a ‘atacar’ a distintos líderes del centro como Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, según explicó Hernández.

En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 9, 2022

“Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio”, escribió Hernández en su cuenta de Twitter.

En total, son cuatro las grabaciones que se filtraron, en las cuales se ve a Roy Barreras, entre otros temas, hablando de las reuniones de miembros de Pacto Histórico con “extraditables en las cárceles” y que eso era una “bomba que se debía detonar de manera controlada”.

#9Junio "Tengo la certeza de que mi vida está en riesgo, es claro de que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave de un grupo político que se comporta como una banda criminal y asesina".



Duras declaraciones del candidato @ingrodolfohdez en contra del Pacto Histórico. pic.twitter.com/cybt3DjUNE — NOTICIAS RPTV (@NoticiasRPTV) June 9, 2022

“Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones”, trinó el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Además, el exmandatario santandereano agregó que “nunca me da miedo, pero esta vez sí me dio y me vine para los Estados Unidos a trabajar en las visitas que tenía pendiente con los colombianos que viven en el exterior”.