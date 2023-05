El Real Madrid ha vuelto a dar otro golpe de autoridad en España. El equipo merengue no tuvo problemas para vencer 2-1 el último sábado al Osasuna en la gran final de la Copa del Rey y, de esta manera, lograr un nuevo título local para la institución blanca. Y, sin lugar duda, la gran figura del partido fue Rodrygo Goes, quien se llevó los aplausos y no solo por los dos tantos que anotó.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti aplanó a su rival desde el primer momento. Por ese motivo, no tardó mucho tiempo en ponerse adelante en el marcador. Apenas a los 2 minutos de juego, y con un Madrid que salió a imponer condiciones, Rodrygo marcó el primer gol.

Luego, para ponerle más suspenso al partido, Lucas Torró (58′) puso el empate transitorio. Sin embargo, el atacante brasileño de los merengues volvería a aparecer (70′) para decretar el 2-1.

Para celebrar este segundo tanto, Rodrygo hizo un particular gesto con sus manos frente a las cámaras de televisión. Al ser consultado sobre ello, el futbolista sudamericano dijo lo siguiente: “Fue para Ignacio, un niño al que visité anteayer en Juegaterapia, donde hay niños con cáncer. Él me pidió hacer la ‘I’ si marcaba y ha sido para él”.

(Foto: Marca)

El emotivo festejo no ha hecho más que provocar halagos en redes sociales. Hinchas de todos los equipos destacan la nobleza de Rodrygo por haber hecho feliz a Ignacio con tan emotivo gesto.

Carlo Ancelotti: qué dijo sobre la semifinal de ida de la Champions ante el Manchester City

El Real Madrid ya piensa en lo que será el crucial duelo ante el Manchester City por las semifinales de la Champions League. Sobre este encuentro, a jugarse este martes 9 de mayo, en el histórico Santiago Bernabéu, Ancelotti se refirió en conferencia de prensa.

“La ventaja es tener un resultado positivo. Una pequeña ventaja significa también encontrarse bien en el partido. No sufrir. No es sólo el resultado. Si logras evitar problemas puede ser también una pequeña ventaja. Intentaremos hacerlo bien mañana. Exige mucho a todos. Cuando llegas a una semifinal, es normal”, dijo el entrenador italiano.

Asimismo, el técnico del cuadro español dio su apreciación sobre el juego del City: “Es un equipo más completo. El año pasado tenían un delantero muy peligroso como era Gabriel Jesus, pero muy diferente a Haaland. Ahora aprovechan el juego en largo. En muchos partidos han tomado ventaja. Esto no significa que hayan cambiado el estilo. Están muy bien organizados atrás y juegan bien la pelota”.

