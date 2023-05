Este miércoles a las 2 de la tarde, AS Roma y Sevilla se enfrentarán por la gran final de la Europa League. Ambas escuadras darán un espectáculo prometedor en el Puskás Arena de Budapest, capital de Hungría. En la previa, el polémico director técnico de Roma, José Mourinho, le envió un dardo a José Luis Mendilibar, actual estratega de Sevilla.

¿Qué le dijo Mourinho a Mendilibar en la previa de la final de la Europa League?

Un día antes de la gran final, José Mourinho declaró en conferencia de prensa las expectativas que tiene sobre el enfrentamiento que otorgará el título de la Europa League. El entrenador habló de varios temas respecto al partido, pero lo que más llamó la atención fue cuando se expresó sobre el favoritismo del Sevilla, seis veces campeón del certamen.

“La historia no juega y mi colega Mendilibar piensa distinto porque cree que la historia lo hace favorito. Es una opinión que se debe respetar. No tenemos la historia o la experiencia de otros. Pero lo que hemos hecho es histórico. Y pelearemos por ganar”, manifesto el portugués ante los medios de comunicación.

Cabe destacar que, el equipo italiano clasificó a la final de Europa League, luego de eliminar a Bayern Leverkusen en semifinales. Con este triunfo sumó dos finales consecutivas por primera vez en su historia. El cuadro de la ‘Loba’ ganó la última final de la UEFA Conference League, según recuerda Depor.

El popular ‘Mou’ también destacó la presente campaña de su escuadra y recalcó que por lo hecho en la presente temporada también tienen derecho a sentirse merecedores del título.

“Ha sido un trayecto largo, es verdad. Nuestro adversario viene de la Champions. Hemos jugado 14 partidos para estar aquí. Estoy seguro que lo merecemos. Somos un equipo que en los últimos meses ha jugado cuartos, semifinales, partidos sin descanso en la liga. Sin tiempo de recuperarse y jugando sin descanso”, sostuvo Mourinho.

¿La plantilla de Roma es más cara que la de Sevilla?

Cuando se le preguntó cuál de las dos es la plantilla es la más cara, respondió lo siguiente. “No me digas que no me lo creo (mayor presupuesto de la Roma). Es curioso porque con los jugadores que el Sevilla tiene...es que entonces los jugadores del Sevilla ganan poco. Nosotros tenemos niños del B. Si estos ganan menos que Lamela, En-Nesyri o Montiel es que son mal pagados”.

¿Qué equipo es favorito según la historia?

Sevilla llega con el cartel de favorito, ya que las seis finales que disputó de Europa League, ganó. Será la séptima edición que el equipo español llega a una final. Por otro lado, Roma disputará la final del torneo por segunda vez. La única vez que jugó una definición por el título perdió ante su compatriota Inter en 1981. Aunque será su quinta final europea. La última que disputó fue la primera edición de la Conference League, la cual ganó 1-0 ante Feyenoord.

Roma y Sevilla solo se enfrentaron en un duelo europeo oficial en la temporada 2019-2020, por los octavos de final de Europa League. En aquella ocasión, los españoles ganaron 2-0 y posteriormente se consagraron campeones de este torneo por última vez.

Sevilla está a un solo título de meterse entre el sexteto de clubes más ganadores de copas europeas y el tercero español. En esta lista figura: Real Madrid (16), Barcelona (12), Milán (9), Liverpool (9) y Bayern Múnich (8).

Será el décimo cuarto duelo entre equipos españoles e italianos en una final europea. Los cuadros italianos solo ganaron en 4 ocasiones, mientras que los españoles lo lograron 9 veces, siendo las últimas tres ediciones a su favor.