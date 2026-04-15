La reciente ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no solo marcó el cierre de una relación mediática de más de dos años, sino que también abrió paso a una nueva ola de especulaciones en torno a la vida personal de la actriz peruana. En medio de este escenario, surgieron versiones que la vinculan con el famoso pastor y conferencista Dante Gebel, algo que ha dejado a los usuarios de las redes sociales sorprendidos. Cansada de que se hable de su vida privada y de que se inventen romances de la noche a la mañana, la modelo decidió a pronunciarse para desmentir dichas afirmaciones. Figueroa no se guardó nada y respondió con dureza a quienes lanzaron esta noticia sin pruebas, dejando claro que ahora mismo su única prioridad es su carrera y estar tranquila. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO MILETT FIGUEROA SOBRE LOS RUMORES DE UN SUPUESTO ROMANCE?

Tras la difusión de comentarios que la relacionaban con Dante Gebel, Milett Figueroa decidió pronunciarse de manera directa para frenar la polémica. A través de sus redes sociales, la actriz negó cualquier tipo de vínculo con el conferencista argentino y expresó su molestia por la difusión de información sin sustento.

“¿Tanta necesidad hay de inventar cosas para dejarme mal? Esto es falso. No tengo ningún vínculo con la persona mencionada. Un mínimo de responsabilidad al informar”, escribió, dejando clara su postura frente a las especulaciones.

Tanta necesidad hay de inventar cosas para dejarme mal?

Esto es falso.

No tengo ningún vínculo con la persona mencionada.

Un mínimo de responsabilidad al informar. https://t.co/l039Qf6adX — Milett Figueroa (@mmilettfigueroa) April 15, 2026

¿CÓMO SURGIÓ LA VERSIÓN QUE LA VINCULA CON DANTE GEBEL?

La controversia se originó en el set de Magaly Medina, donde el periodista argentino Mati Vázquez aseguró tener testimonios de un supuesto encuentro comprometedor entre la actriz y el conferencista. Según el panelista, ambos habrían mostrado una química inusual durante un encuentro fortuito en una terminal aérea.

“Me contaron que en un aeropuerto hubo una situación muy cercana entre la peruana y el argentino que habría generado un vínculo muy fuerte”, sostuvo Vázquez, identificando a Gebel como el hombre que habría despertado un nuevo interés en el corazón de la exintegrante de Bailando, según informa La República.

Milett Figueroa fue vinculada con el argentino Dante Gebel. | Composición EC: @milett / @dantegebeloficial

¿QUÉ HABÍA DICHO MILETT FIGUEROA SOBRE EL FIN DE SU RELACIÓN CON MARCELO TINELLI?

La propia Milett Figueroa fue quien había confirmado la ruptura, asegurando que fue ella quien tomó la decisión. La actriz explicó que el vínculo llegó a su fin a finales de marzo y pidió respeto por su situación.

“He tomado la decisión de terminar mi relación… estoy tranquila con mi decisión”, manifestó en diálogo con ‘Amor y Fuego’. Además, fue enfática al rechazar versiones que apuntaban a un acuerdo mediático detrás de su romance: “Espero que no estén especulando cosas de mí porque estoy cansada”, afirmó.

Foto: Instagram

¿QUÉ DIJO MARCELO TINELLI SOBRE SU RUPTURA CON MILETT?

Marcelo Tinelli también decidió referirse al fin de su relación con la modelo peruana. A través de mensajes enviados al programa conducido por Rodrigo González, el presentador confirmó que la separación ocurrió en marzo y que se dio en buenos términos. “Es verdad, terminamos nuestra relación en el mes de marzo”, señaló. Asimismo, destacó que no existe conflicto entre ambos: “De mi parte, en excelentes términos con ella y con su hermosa familia”, precisó, sugiriendo que la decisión no fue conflictiva.

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