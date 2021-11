La noche del 24 de noviembre, el delantero peruano Raúl Ruidíaz publicó un post en sus redes sociales dando a entender que no seguirá en el club Seattle Sounders de la Major League Soccer de Estados Unidos.

“Esta temporada no fue fácil ni la mejor para mí ni para el grupo de jugadores debido a algunas lesiones, pero tratamos de dar lo mejor para este gran club. Al final de esta temporada algunos de esos grandes esfuerzos no fueron suficientes y no pude terminar el año como quería, pero la lucha nunca paró. Gracias a todos por su apoyo, siempre estarán en mi corazón, nunca los olvidaré”, escribió.

Cualquiera que lo lee pensaría que, efectivamente, Raúl no seguirá en el equipo americano. Sin embargo, un periodista que cubre la liga de Estados Unidos aseguró que el peruano no se irá del Seattle Sounders.

¿Donde jugará Raúl Ruidíaz la próxima temporada?

“Raúl quiso hacer un balance anual en el mensaje que publicó, es decir, sobre lo que fue la temporada, pero la gente interpretó que era una salida de Seattle Sounders. En estos momentos, aquel que quiera llevarse a Raúl Ruidíaz debe hablar con Seattle Sounders y no creo que el precio sea bajo. Significa mucho para el club”, comentó Nick Negrini a RPP.

El contrato de Raúl Ruidíaz con el Seattle Sounders es hasta el 2021, pero el documento indica que el club puede optar por quedarse con el jugador un año más.

“Las negociaciones con él están para un nuevo y mejor contrato. Imagino que Raúl debe estar buscando un contrato de cuatro años”, indicó la misma fuente.

Por otro lado, el medio de comunicación “Sounder at Heart” informó que existe un fuerte interés del club Cruz Azul por Raúl Ruidíaz. ¿Su destino será volver a México? Lo sabremos los próximos días.

