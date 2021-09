Cuando dicen que las historias de amor y actos disparatados son solo de la pantalla grande, la realidad es capaz de superar a la ficción como con la historia entre Madina Shukenova y Mijaíl Serbin. Al mismo estilo de Hollywood, pero en Rusia, su relación se volvió viral tras conocerse los detalles que aquí te contamos.

Es muy importante señalar que no se trataba de un amor cualquiera, pues la mujer de 24 años era una joven policía y el sujeto, un criminal de poca monta. Con esa premisa a destacar, sus destinos se cruzarían en una situación no más particular que las razones por las que no podían estar juntos.

La ciudad de Omsk, en Rusia, fue testigo de cómo una agente policial se enamoró de un sospechoso investigado por un delito, según lo confirmó News Omsk. Serbin fue acusado de un robo de dinero a una cuenta bancaria, algo que Shukenova no pareció tomar importancia al momento de iniciar una relación con él.

La agente de la policía rusa, Madina Shukenova. (Foto: Twitter @zgldz)

Para las autoridades locales, los primeros indicios de esta singular situación aparecieron cuando Mijaíl había desaparecido y Madina no tenía idea de su paradero, según lo que entonces alegaba. Por esos días, el delincuente tenía una orden de restricción a la espera de un juicio para por fin conocer su sentencia.

Sin embargo, la relación amorosa fue descubierta cuando, tras unas semanas después de desaparecido el hombre, este fue detenido conduciendo un auto a las afueras de la ciudad. ¿La dueña del vehículo? Nada menos que Madina Shukenova, quien había recibido el coche como un regalo de la policía.

Mijaíl Serbin, acusado de un robo de una cuenta bancaria. (Foto: Twitter @zgldz)

Gracias a ese detalle, la policía reveló más tarde que ambos mantenían una relación que no había notificado a sus superiores con anterioridad. Es más, la agente continuó a cargo del caso sin importar los conflictos éticos y de interés que existieran al respecto producto del vínculo con el acusado.

Con el entonces sueño de Madina de convertirse en investigadora profesional tras ascender en su carrera como policía, el anhelo resultará trunco debido al juicio que carga en su contra. Lo siguiente para ella fue ser despedida de su trabajo y acusada de encubrir una relación amorosa en medio de un caso.

