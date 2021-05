Esta semana, la actriz y productora mexicana Salma Hayek reveló durante una entrevista con la revista Variety que pasó difíciles momentos en 2020, cuando contrajo el COVID-19 de la que todavía no ha terminado de recuperarse. La artista señaló que pensó que iba a morir cuando se contagió de coronavirus.

“Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal”, dijo la actriz de origen veracruzano, quien reveló durante la entrevista con Variety que se había negado a ser hospitalizada. “Dije no gracias. Prefiero morir en casa’”, recordó.

Según relató la actriz, ella contrajo el coronavirus en los primeros tiempos de la pandemia. Contó que pasó 6 semanas aislada en una habitación de la mansión que tiene en Londres. Tras haberlo superado volvió a trabajar en abril, aunque todavía no ha recuperado todas sus fuerzas.

Durante el tiempo que pasó aislada, la situación de Hayek fue bastante delicada. La artista tuvo que recibir oxígeno para sobrellevar la enfermedad, que ha causado la muerte de más de 3,4 millones de personas en el mundo, según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Como detalle adicional, al igual que otros enfermos de COVID-19 que atienden su enfermedad en casa, Hayek debió separarse de su familia. Durante el período de aislamiento, la actriz estuvo separada de su esposo, François-Henri Pinault, de 58 años, y su hija Valentina Paloma, de 13 años, en la residencia de la familia en el Reino Unido.

A pesar de tener algunas secuelas, Hayek se reincorporó a trabajar en abril de 2020. Fue durante este periodo que la actriz de 54 años de edad volvió a los sets para grabar “House of Gucci”, en el cual participan en los papeles principales Alan Driver y Lady Gaga, según ella este trabajo le ofreció la oportunidad de retornar a sus actividades.

“No fue por mucho tiempo. Fue fácil”, señaló. “El trabajo perfecto justo para el retorno a la labor. A cierta altura empecé a hacer (encuentros virtuales) con Zoom, pero solo podía hacer algunos porque quedaba tan cansada”, contó Hayek sobre su retorno a labores.

La artista mexicana señaló también que por ahora quiere mantenerse al margen de temas políticos y controversiales, ya que prefiere enfocarse ahora en agradecer por la vida.

“Quiero disfrutar de mi adolescente, mi maravilloso esposo, mis animales. Me siento muy bien ahora, así que no quiero quejarme de las cosas. Pasé mucho tiempo quejándome y no quiero involucrarme en cosas como, esto debería ser de esta manera o de esa manera. Quiero hacer reír a la gente”, detalló.

Con información de EFE.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Sanamente: ¿Qué pasa con el virus si no se vacunan todas las personas?