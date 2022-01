Samsung ha confirmado la fecha y hora del evento de la presentación del nuevo Galaxy S22 y Galaxy S22+, los que tendrían un diseño similar al del S21, pues mantendrían las curvas y la disposición de las cámaras traseras.

El próximo miércoles 9 de febrero a las 10 a.m. hora del Este, y 7 a.m. hora del Pacífico, es decir, en México el evento de Samsung será a las 5 a.m., en España será a las 4 p.m., mientras que en Perú se realizará a las 6 a.m.

Es oficial, el próximo 9 de febrero @SamsungMexico presentará los #GalaxyS22 en su tradicional #Unpacked, donde promete revelar el Galaxy de esta serie más sobresaliente hasta el momento. ¿Qué novedades crees que vayan a ofrecer? pic.twitter.com/8mjtvfyQfC — Javier Matuk (@jmatuk) January 25, 2022

Samsung no reveló los pormenores del evento, pero trasciende que en el llamado Galaxy Unpacked veremos tres modelos de distinto tamaño de pantalla: la del Samsung Galaxy S22 será de 6.06 pulgadas, la del Samsung Galaxy S22+ de 6.55 pulgadas y la del Samsung Galaxy S22 Ultra de 6.81 pulgadas, según indica Digital Trends.

De acuerdo a las imágenes publicadas por el filtrador en Twitter ‘OneLeaks’, el Samsung Galaxy S22 Ultra tendrá un diseño similar al de los Galaxy Note, con líneas rectas y una apariencia distinta para el módulo de la cámara.

Los teléfonos contarán con conectividad 5G de espectro completo y otras conectividades como WiFi 6 y NFC. Al igual que en la generación anterior, no se espera que Samsung incluya el cargador en la caja para los nuevos Galaxy S22.

Asimismo, el nuevo celular de Samsung podría llegar con 8GB de RAM, cuatro menos que los 12GB de los modelos S21, lo único que podemos hacer es esperar al 9 de febrero para conocer todos los detalles de la nueva familia Galaxy S22 de Samsung.

