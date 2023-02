Si por falta de tiempo no has podido hacer planes con tu pareja por el Día de San Valentín, no te preocupes que en esta nota te presentamos 10 ideas para que compartas un momento romántico y puedas celebrar el amor.

Para muchas personas puede ser muy abrumador realizar la cita o actividad perfecta este 14 de Febrero por lo cual te presentamos algunas opciones para que elijas y puedas compartir un día especial junto a tu ser amado.

Asimismo, si no tienes pareja y quieres declararle tus sentimientos a esa persona especial, puedes aprovechar una de estas ideas para hacerlo.

Cena a la luz de las velas: La luz tenue produce un ambiente romántico, el cual acompañado de un poco de música puede hacer un momento especial junto a tu persona amada. Preparar juntos la cena: Una buena idea para hacer algo juntos y tener un momento de complicidad es preparar juntos los alimentos, lo ideal sería hacer algo sencillo para que no les genere dificultades y puedan disfrutar de esa experiencia. Escribirse cartas: El uso constante de los celulares y la monotonía del día a día hace que cada vez sean menos las personas que escriben una carta a puño y letra, por eso, este será un buen detalle para esta fecha y hacer un recuerdo inolvidable. Patinar sobre hielo: Actualmente existen en Lima algunos lugares donde puedes ir a realizar patinaje sobre hielo, es una buena experiencia aprenderlo junto a tu pareja ya que tendrá momentos de risas. Recrear su primera cita: Volver al lugar donde empezó su historia de amor, alegrará el corazón de esa persona amada y si además de eso buscan recrear la primera cita que tuvieron hará que sea una experiencia memorable. Noche de películas: Ir a ver una película al cine puede ser una gran actividad para el Día de San Valentín, sin embargo, esa experiencia puede ser mucho mejor si se le da un toque más íntimo, organizando en casa una velada con sus películas de preferencia. Tomar clases de baile: Bailar puede ser una actividad dificil para algunas parejas si no tienen la confianza necesaria o si no son muy buenos al bailar. Sin embargo, es una buena oportunidad para crear una conección en un ambiente lleno de seducción. Día de Spa: Salir de la rutina y tener un día de spa ayudará a relajarse en pareja. En caso no puedan ir a un spa, pueden intentar hacerlo en cas ay uno ser el masajista del otro, junto a velas y música relajante. Picnic a la luz de la luna: Un buen plan por el día de San Valentín es disfrutar junto a tu pareja de un momento teniendo como mejor aliado el brillo de las estrellas y la luz de la luna. Solo necesitarás una manta, su comida favorita, algo rico de tomar y un poco de música. Visita a museos: Si son amantes del arte, pueden aprovechar este día para conocer algunos y tener una buena plática sobre algo que les apasiona.

Peruanos gastarán menos

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que la crisis social que vive el país y las constantes protestas que se han registrado en las últimas semanas ha provocado que los peruanos se muestren más cautelosos en los gastos que harán por el Día de San Valentín.

Se estima que el gasto promedio será entre 100 y 150 soles, cifra menor a la que se tenía en años anteriores, ya que solo en el 2022, el gasto promedio era entre 190 y 250 soles.