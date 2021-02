Pese a que será un San Valentín diferente, debido a la crisis que se vive en el mundo por la pandemia del COVID-19 , el espíritu del romanticismo se ha hecho presente. Y, las redes son muestra de ello: las fotografías sobre desayunos y regalos especiales las han inundado. Sin embargo, no en todos los países se comparte este sentir. Por esa razón, para que tengas un completo conocimiento de ello, te contamos cuáles son estos.

Irán

En los últimos tiempos, las autoridades iraníes han buscado censurar los festejos de San Valentín, denominándolas la fiesta de “costumbre occidental decadente”. Se les advirtió de forma amenazante a los comercios y restaurantes con abrirles un proceso judicial si venden regalos de San Valentín.

A pesar de esto, algunos restaurantes de Teherán siguen repletos de gente y se han visto muchos bazares vendiendo chocolates y peluches. Por tratarse de un delito, los locales utilizan vigías para no ser sorprendidos por los inspectores.

India

En La India la costumbre no se ha mantenido pese a ser una antigua colonia británica. Estas son unas palabras de 2015 del líder político Chandra Prakash Kaushik, sobre este polémico tema que han provocado mucha polarización entre los ciudadanos: “No estamos en contra del amor, pero si una pareja está enamorada debe casarse... si no están seguros, no deben menospreciar el amor yendo juntos abiertamente.”

Pakistán

Esta nación ha sido punto de múltiples conflictos debido a la celebración de San Valentín. En 2014, dos universidades de Peshawar y Pakistán se enfrentaron por la ideología del día de San Valentín desde la visión de la ley islámica. Todo se transformó en una verdadera batalla campal. Los universitarios se tiraron piedras y también hubo disparos. El saldo final fueron varias personas heridas.

El 7 de febrero de 2018, el Tribunal Superior de Islamabad prohibió el Día de San Valentín, asegurando que es una importación cultural de Occidente y que “va en contra de las enseñanzas del Islam”.

Arabia Saudí

En Arabia Saudí, es tabú mostrar muestras de afecto en las calles, por lo que el concepto de San Valentín no va de la mano con las ideologías de este país.

Festejar esta fecha especial puede provocar severos castigos y represalias por parte de las autoridades. En 2014, cinco ciudadanos saudíes fueron condenados a 39 años y a 4.500 latigazos de vara. Todos ellos fueron encontrados infraganti, al estar bailando con seis mujeres con las que no estaban casados el día de San Valentín.

Malasia

Debido que el 61% de la población malaya es musulmana practicante, el significado de San Valentín desafía a la ley islámica. Desde 2005, las autoridades islámicas crearon la norma religiosa de la fatwa, prohibiendo la celebración de San Valentín.

Rusia

El caso de Rusia es particular. Ellos celebran un tipo de San Valentín, pero es muy distinto de lo que se conoce. El 8 de marzo, los rusos celebran el Día Internacional de la Mujer del mismo modo que las culturas occidentales celebran San Valentín.

Entregarles detalles a las mujeres rusas se vuelve común ese día. Los hombres se encargan de cocinar y lavar los trastes.

