Cuando se habla Navidad es inevitable pensar en Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás o cual sea el nombre con el que se le conozca a ese entrañable personaje de barba blanca, mejillas rosada, traje rojo y gorro con pompón, mismo que utiliza la chimenea para bajar sigilosamente y dejar los regalos al lado de un resplandeciente árbol de Navidad. Pero ¿conoces su verdadera historia, su origen?

Este legendario personaje que formaba parte del antiguo mito solar del solsticio de invierno, el cual el cristianismo sincretizó con la figura del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás. Este hombre nació cerca del año 280 en Mira, una ciudad del Distrito de Licia, en la actual Turquía, y tras la muerte de sus padres, a los 19 años, se convirtió en sacerdote y más tarde en obispo.

Con el paso del tiempo y sus obras se volvió una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, incluso se convirtió en santo patrón de Grecia, Turquía, Rusia y Lorena (Francia), y hoy se conservan sus reliquias en la basílica de San Nicolás de Bari, Italia.

EL ORIGEN DE PAPÁ NOEL: LA LEYENDA DE NICOLÁS DE BARI

Su relación con los niños surge por la historia de varios niños acuchillados por los que Nicolás rezó y como resultado se recuperaron casi inmediatamente. Su fama de repartidor de obsequios se basa en un relato sobre un padre de tres hijas que no podía casarlas por no tener la dote necesaria. Debido a esto ellas parecían condenadas a ser "solteronas", pero Nicolás le entregó, al obtener la edad de casarse, una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. Las colocó en secreto en los calcetines, que las jóvenes colgaban sobre la chimenea para secarlos.



En Oriente se le conoce como San Nicolás de Mira o Myra, pero en Occidente como San Nicolás de Bari, porque cuando los musulmanes invadieron el territorio antes griego y que hoy es Turquía, los cristianos lograron sacar en secreto sus reliquias y llevarlas a la ciudad de Bari en Italia.

(Foto: Wikimedia)

OTRAS TRADICIONES QUE CONTRIBUYERON CON PAPÁ NOEL Y LA NAVIDAD

En la antigua Roma se celebraban fiestas en honor a Saturno (Cronos para los griegos), en las que los niños recibían obsequios de los adultos. Por otro lado, en Italia los niños recibían regalos de un "hada" llamada Befana, en Cataluña y algunas zonas de Aragón se trata de un tronco "mágico", llamado Tió o Tió de Nadal o a veces Cagatió.



En tanto, en los pueblos de algunos valles vascos y navarros, los regalos los traía el carbonero Olentzero, y en los valles de Vizcaya y alrededores también iratxoak (duendecillos) con gorros verdes de armiño. En ciertas zonas del centro de Galicia se oye la leyenda del Apalpador, que llegaba el día de Navidad a palpar las barrigas de los niños, dejando castañas a los niños más delgados y carbón a los mejor alimentados para que calentaran la casa.

LA TRANSFORMACIÓN DE SAN NICOLÁS A PAPÁ NOEL



Al parecer en 1624 con la migración de los holandeses y la fundación de la ciudad de Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, también llegaron sus costumbres y mitos como el de Sinterklaas, el patrono que celebran entre el 5 y el 6 de diciembre. En 1809 el escritor Washington Irving escribió una sátira, “Historia de Nueva York”, en la que convirtió al santo holandés Sinterklaas en Santa Claus. Más de veinte años después, Clement Clarke Moore publicó un poema donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus, basándose en el personaje de Irving.



(Foto: Wikimedia)

Pero sus características fisonómicas y su vestimenta las adquiere en 1863, gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien diseñó este personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. A mediados del siglo XIX, el Santa Claus estadounidense pasó a Inglaterra y de allí a Francia, donde se fundió con Bonhomme Noël, el origen de nuestro Papá Noel, quien tenía parecido físico con Santa Claus, pero vestía de blanco y dorado.

A fines del siglo XIX, a partir de un anuncio estadounidense de la Lomen Company, surge la tradición de que Papá Noel vivía en el Polo Norte, y utilizaba renos como medio de trasporte. A comienzos del siglo XX, en el libro infantil "The Life and Adventures of Santa Claus", de L. Frank Baum, se origina la historia de cómo Claus se ganó la inmortalidad.

COCA-COLA Y PAPÁ NOEL



¿Coca-Cola inventó a Papá Noel? Se trata solo de una leyenda que relaciona los colores de Santa Claus con los de la marca, pero el origen de este personaje data de muchos años atrás, por lo tanto, no son sus creadores, aunque sí aprovecharon la popularidad de San Nicolás para relacionarlo con la campaña que tenían entre manos.



En el siglo XX, la empresa Coca-Cola encargó al pintor Haddon Sundblom que remodelara la figura de Santa Claus o Papá Noel para hacerlo más humano y creíble, pero antes de ellos ya varias ilustraciones y descripciones lo presentaban con los colores rojo y blanco, como la de Thomas Nast (1869) o St. Nicholas Magazine (1926), entre otras.

Sin embargo, es cierto que desde mediados de 1800 hasta principios de 1900 no hubo una asignación concreta al color de Santa Claus, por eso se considera que una de las principales razones por las cuales Santa Claus terminó vestido de estos colores es porque Coca-Cola adquiere los derechos de este personaje y los utiliza en campañas publicitarias masivas. Pero estos publicistas no fueron los primeros en representarlo con estos colores.

