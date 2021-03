En los últimos seis meses, el nombre de Santiago Ormeño ha sido mencionado en varios medios de México y Perú debido al gran momento que actualmente atraviesa con la camiseta del club Puebla, de la primera división del fútbol mexicano (Liga MX).

Sin embargo, no todo fue éxito en la carrera del ‘9′, pues en algunos pasajes de su trayectoria como jugador no siempre apareció en las portadas de los diarios ni los periodistas hablaban tanto de él. Su constancia, entrega y ubicación de cara al gol han hecho que su presente en Puebla sea espectacular: lleva seis goles en 10 partidos.

El Comercio conversó con Ángel Sosa, exdirector deportivo de Puebla, quien no dudó en pronunciarse sobre el buen presente del delantero mexicano-peruano.

“Por la buena relación con Juan Reynoso, Santiago (Ormeño) llega a Real Garcilaso (hoy Cusco FC). Santiago literal llega a Puebla por una prueba, peleando un lugar con bastantes jóvenes. La situación de Puebla hace que, al no tener tantos recursos, haya una apertura a buscar una ‘joya’ o alguien que no haya tenido suerte en otros equipos, para que puedan encontrar una oportunidad en Puebla, como lo era en ese momento”, indicó.

“Desde el mismo día que (Ormeño) hace la prueba a cargo del profesor Enrique Meza, indicaba que tiene unas cualidades muy interesantes y esto era acompañado con los buenos mensajes de Juan Reynoso (hoy técnico de Cruz Azul)”, añadió.

Sosa recordó que cuando Santiago Ormeño no tenía tanta continuidad en Puebla, ya que por delante suyo tenía a otros dos delanteros, conversaron con Reynoso para que le pueda brindar una oportunidad en el fútbol peruano.

“Lo importante es que fue acumulando experiencia y ahora a su regreso está dando resultados. Por algo no lo soltamos nunca. No lo liberamos e incluso fue en un momento a préstamo a Chivas, donde no se termina quedando y se regresó. Hoy el despunte que ha tenido, ni él se lo esperaba así. Santiago aprovechó las circunstancias en ese momento. Puebla no contaba con delantero titular y que tuviera una cuota de goles, pero Ormeño lo ha cubierto y hoy se hizo de un nombre y de esa posición”, comentó.

A criterio del exdirectivo, el éxito de Santiago Ormeño también se debe a que “es un chavo (joven) de familia, que entiende los momentos de relajo. Creo que el haber estado tanto tiempo en la adversidad lo ha fortalecido y encausado para bien”.

Finalmente, y tras ser consultado por las virtudes de juego del atacante que es seguido por el comando técnico de la selección peruana, Sosa opinó lo siguiente:

“Él cubre muy bien la pelota en el área. Juega muy bien a las espaldas, tiene muy buenos apoyos, te gira, tiene muy buena zurda. Son de las cosas que los jugadores muestran cuando juegan. Santiago irradia diversión, es el tipo de jugador descarado que no le tiene miedo a las cámaras”, destacó.

