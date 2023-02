¿Se podrá retirar tus aportes de la AFP en abril del 2023? Esto es lo que se sabe

Varias dudas se han originado acerca de la aprobación del Congreso de la República de la ley n.º 31670, que dispone la creación de pensiones mínimas y promueve los aportes voluntarios alternativos, con fines previsionales, para los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Se estima que los aportantes estarían disponiendo de 9,900 soles (2UIT) y como posible fecha sería abril para comenzar con el proceso para este cobro.

Asimismo, esta ley indica que la pensión mínima permitirá a los afiliados a fijar una meta de ahorro previsional para la administración de su cuenta individual de capitalización. Y es que, cuando se comienza la vida laboral en la formalidad, un ciudadano puede tomar la decisión de si se afilia al Sistema Privado de Pensiones (SPP) o al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY N° 31670?

Es una modalidad no obligatoria, por lo que será voluntaria para el aportante. El valor de esta pensión mínima no tendrá que ser menor a la canasta básica de consumo establecida y publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que vendría ser 378 soles.

Con el monto se podrá determinar el saldo mínimo de jubilación que se establece por los aportes obligatorios y voluntarios, que el aportante realizó a su AFP, así como la rentabilidad producida por la misma:

No anula la posibilidad de seguir aportando a su AFP una vez alcanzado dicho saldo mínimo de jubilación.

Podrán decidir sobre el excedente que se acumule de dicho saldo.

¿CÓMO SOLICITAR EL RETIRO DE AFP 2023?

La Ley N° 31670, es una norma que crea las Pensiones Mínimas y Promueve los Aportes Voluntarios Alternativos con Fines Previsionales, esta permite que algunos aportantes establezcan un objetivo de ahorro y realizar un nuevo retiro AFP en abril 2023.

Asimismo, el retiro de los fondos de AFP no estará permitido para todos los afiliados, pues será válido solo para los aportantes que tengan más de 40 años y que hayan tenido un salario mayor a S/. 3 000 en sus años de aporte y sumen varios años aportando al fondo de pensiones.

¿CUÁNDO SE PODRÁ REALIZAR EL RETIRO DE AFP 2023?

La norma ha sido determinada hace unos días, por ende, no hay mucha infomración para los ciudadanos. No obstante, el Ejecutivo tendrá que elaborar un reglamento en no más de 90 días, se cree que para abril se contaría con toda la información pertinente con el retiro del AFP 2023 para los aportantes.