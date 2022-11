La ex pareja integrada por Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos sigue dando de qué hablar en medios de comunicación y en la opinión pública debido a su muy reciente separación. Nadie conoce las razones, sin embargo, los recientes comentarios del actor en una entrevista que se viene viralizando, abre la posibilidad a que varios crean que finalmente podrán enterarse de la verdadera razón de la separación de este par. Es por ello que en esta nota despejaremos esa duda, y otras más, que tienen que ver sobre este tema.

¿SE CONTARÁN DETALLES DE LA SEPARACIÓN DE CARMEN VILLALOBOS EN NUEVO REALITY?

Según Diario El Tiempo de Colombia la pareja no ha querido hablar al respecto. Con escuetos comunicados solo confirmaron el final de su matrimonio, pero “por respeto” ninguno quiso revelar los detalles de lo sucedido. Pero ahora, Caicedo podría contar toda la verdad en un reality show.

Y si bien aún no lo ha dicho, y ni siquiera lo ha mencionado, varios rumores indican que Sebastián Caicedo ha sido tentado para formar parte del reality ‘La Casa de los Famosos’ que se emite por Telemundo, según asegura el medio de comunicación colombiano a partir de una entrevista que realizó el actor en donde rompió su silencio.

“Quiero trabajar en mi marca y mi negocio, muy pronto van a saber de qué se trata. No es fácil. Se vale soñar, pero no dejemos que nuestros sueños se vuelvan nuestras pesadillas”, dijo Caicedo en una entrevista reciente.

“Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad”, agregó Sebastián Caicedo.

Si bien no menciona nada concreto, el hecho de que el actor se esté abriendo más a los medios de comunicación y que pueda realizar, en la medida de lo posible, una colaboración con dicho reality, abre muchas polémicas.

Esta es la entrevista de la que nacen todas las especulaciones:

QUIÉN ES CARMEN VILLALOBOS

Yorley del Carmen Villalobos Barrios, quien es conocida artísticamente como Carmen Villalobos, es una actriz y modelo colombiana nacida en la ciudad de Barranquilla, Colombia, el 13 de julio de 1983.

Carmen Villalobos debutó en televisión en 1999 a la edad de 18 años en el programa de televisión infantil producido por Caracol Televisión, Club 10, en dicho programa interpretaba a Abi.

Si embargo, el primer papel importante de Carmen Villalobos en la televisión, fue a la edad de los 20 años en la telenovela, ‘Amor a la plancha’ donde interpretó a Ernestina Pulido, una trabajadora doméstica que se enamora de la expareja de su patrona.

No fue hasta el año 2008, en donde realmente Carmen Villalobos consigue consagrarse en su vida artística en la telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’ una nueva adaptación de la novela ‘Sin tetas no hay paraíso’ escrita por Gustavo Bolívar, la cual ya se había realizado anteriormente con el mismo nombre producida por Caracol Televisión en el 2006.

En esta telenovela, Carmen Villalobos interpretó a Catalina Santana una joven de un barrio de Colombia, que desea operarse los senos para poder triunfar en la vida. La historia traspasó fronteras y fue un éxito a nivel regional.

QUIÉN ES SEBASTIÁN CAICEDO

Juan Sebastián Caicedo Londoño, mejor conocido como Sebastián Caicedo, es un actor colombiano de 41 años nacido en la ciudad de Cali, en Colombia que ha participado en varias telenovelas donde ha tenido que compartir el set con Carmen Villalobos, al igual que en producciones como El señor de los cielos.

Sebastián Caicedo comenzó su carrera a los 14 años de edad en el colegio donde estudiaba. Empezó a estudiar otra carrera, pero la abandonó para dedicarse a la actuación. Más adelante estudió en la Academia de Alfonso Ortiz. Actualmente tiene dos empresas, una de ellas de Vinos Ecológicos.

Caicedo es conocido por el papel de villano en Nadie es eterno en el mundo y por su participación en Niños ricos pobres padres, donde fue el protagonista. En estas dos telenovelas compartió set con su entonces novia.

El artista Sebastián Caicedo destacó por su participación en la serie El Señor de los cielos, ganando gran reputación y reconocimiento en la región latinoamericana.