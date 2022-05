En Colombia, una de las fechas más especiales y esperadas es el Día de la Madre. Siempre como una fecha para sorprender a las mamás, el actor Sebastián Martínez decidió hacer lo propio por su esposa, Kathy Sáenz, quien además es progenitora de su único hijo. ¿De qué se trató el especial regalo del protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’? Aquí los detalles.

Se conocieron hace más de 15 años, cuando ambos eran los actores principales de la novela ‘Juegos Prohibidos’ (2005-2006). Una historia de amor en la ficción terminó por resultar en la que hoy es una de las parejas más sólidas del país. Por ello, en una fecha tan especial, no sorprende que Martínez tenga un detalle como este.

“Aquí nos estamos adelantando a darle el regalo del Día de la Madre a esta princesa, a la mejor mamá del mundo. No puedo estar con ella el domingo”, explicó Sebastián en un video compartido en sus redes sociales. Lo mejor fue ver la reacción de su pareja, quien reconoció que el obsequio se trataba de algo que ella quería desde hace mucho.

El actor consultó una vez más a Sáenz si sabía de qué se trataba el regalo para credibilidad de sus intenciones, a lo que esta respondió que no. Le mostró la caja, le dijo que la abra y se dio con la increíble sorpresa de que se trataba de un collar con un trébol de cuatro hojas como dije, adornado con piedras preciosas.

“Me muero, divino mi trébol, gracias, mi amor”, atinó a decir Kathy, quien agradeció de forma especial el obsequio de su esposo. De hecho, no dudó siquiera en colocarse al momento su nuevo collar, el mismo que no quiso tardar en lucir. Sin duda, el regalo más grande para Martínez fue ver la felicidad de su pareja.