El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que cortará el suministro del recurso hídrico el lunes 16 de noviembre en sectores de Santa Anita, Comas y Carabayllo.

A través de una publicación en su página de Facebook, la empresa estatal indicó que la suspensión del servicio será por trabajos de reparación de una tubería, así como por limpieza y desinfección de reservorios.

Sedapal precisó que el corte del servicio de agua en la zona de Los Portales, en Santa Anita, será de 3 a.m. a 6 p.m., mientras que en la urbanización El Pino será de 8 a.m. a 11 p.m.

En el caso de Comas, todo el distrito no contará con el servicio en el horario de 10 a.m., del lunes, a 3 a.m., del martes, con excepción de las avenidas Gerardo Unger, República de Israel, Micaela Bastidas y Túpac Amaru.

Además, en Carabayllo, Sedapal suspenderá el abastecimiento de agua en el área comprendida entre el límite distrital con Comas, río Chillón, Av. Parque Zonal, Av. Túpac Amaru y Av. Amador Merino Reyna.

Ante esta situación, los vecinos de los distritos mencionados deberán tomar sus previsiones para no ver afectadas sus actividades diarias.