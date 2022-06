El candidato a las Elecciones Presidenciales 2022 de Colombia, Federico Gutiérrez, declaró por quién votará en la segunda vuelta luego de reconocer su derrota el último domingo. Sigue leyendo para que te enteres de todos los detalles.

Como se sabe, la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales Colombia 2022 se desarrollará el domingo 19 de junio. Ahí, los colombianos deberían elegir entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para el sillón presidencial.

¿Por quién votará Fico Gutiérrez en la segunda vuelta de las Elecciones 2022 de Colombia?

El candidato dijo que apoyará a Rodolfo Hernández. Es más, aseguró que Rodrigo Lara, quien candidateaba para vicepresidente con él, también hará lo mismo.

“Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para colombiano”, dijo Fico Gutiérrez.

Como se recuerda, las encuestas habían vaticinado una segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Además había hecho una buena campaña, mientras que su hoja de vida es limpia y libre de procesos o antecedentes judiciales, pero no le alcanzó.

“Gustavo Petro sería un peligro para la democracia, para la economía, para nuestros hijos”, aseguró Fico Gutiérrez.