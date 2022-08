El entrenador argentino, Néstor Lorenzo, es el flamante DT de la Selección Colombia. En su primera experiencia como seleccionador, tendrá la responsabilidad de conducir al combinado cafetero rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con miras a la venidera fecha FIFA de setiembre, Néstor Lorenzo tendrá a su cargo la primera convocatoria para disputar sus primeros partidos amistosos. Conoce los pormenores sobre sus primeros días en Colombia, visita a instituciones deportivas y demás.

PRIMERA CONVOCATORIA

Néstor Lorenzo inicia su camino como seleccionador absoluto de la selección Colombia, y su primera tarea será elaborar la convocatoria para disputar los amistosos pactados en setiembre.

En entrevista exclusiva con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, brindó detalles importantes sobre lo que serán las fechas estimadas para que Néstor Lorenzo convoque oficialmente a su primera nómina de futbolistas.

Según Ramón Jesurún, el seleccionador argentino “entregará la primera convocatoria unos siete u ocho días antes del primer partido amistoso programado para el 24 de setiembre”.

“Nosotros efectivamente tenemos ya partidos concretados, firmados. El técnico no ha dejado de trabajar, en la logística, ha viajado a ver partidos, ha conversado con técnicos de acá”, aseveró respecto a los trabajos de Néstor Lorenzo en su inicio de gestión deportiva.

VIAJE A EUROPA Y PRÓXIMOS AMISTOSOS

Al presidente de la FCF, también se le consultó sobre nuevos amistosos luego de los pactados en setiembre.

Manifestó que “no hay fechas FIFA oficiales luego de setiembre, es algo que dificulta la organización de nuevos encuentros preparatorios”.

“Puede existir la posibilidad, aún no la hay, pero hay que tener en cuenta que a los equipos no clasificados nos permitan esa ventana. No la puedo confirmar, pero ya miraremos en los próximos días y semanas”, puntualizó para cerrar el tema de partidos amistosos en lo que resta del 2022.

Asimismo, se expresó sobre el itinerario de Néstor Lorenzo desde que fue designado como seleccionador. Reveló que “tiene previsto un viaje la otra semana a Europa, donde hablará con algunos jugadores del combinado nacional”.

“Es importante tocar las fibras, el lado humano y buscar el compromiso que siempre han tenido”, indicó el presidente de la FCF.

VISITA A CLUBES

Junto a su asistente técnico, Luis Amaranto Perea, el entrenador de la Tricolor ha visitado diferentes lugares del fútbol en Colombia. Alguno de esos lugares son, sin duda, las instituciones deportivas de la Liga Dimayor.

Para Néstor Lorenzo es vital poder conocer la insfraestructura e idiosincracia del deporte colombiano. Siguiendo con esta política, a finales de julio, estuvo en la sede deportiva de La Equidad.

Durante la visita, conversó con Alexis García, DT de La Equidad y uno de los exfutbolistas que formó parte de la generación dorada de los 90 en la selección Colombia.

Gran visita del cuerpo técnico de la @FCFSeleccionCol encabezado por Néstor Lorenzo y su asistente Amaranto Perea, a nuestra sede deportiva.



Siempre bienvenidos 🇨🇴💚⚽️@Equidadfutbol #EquidadMiPasión💚 pic.twitter.com/D6b4EP7xst — EquidadClubDeportivo (@Equidadfutbol) July 29, 2022

FECHA FIFA DE SETIEMBRE

Colombia se prepara para iniciar un nuevo camino luego de no poder clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Ahora de la mano del argentino, Néstor Lorenzo, espera volver a la senda de los triunfos que le permitan regresar a la élite del fútbol mundial.

Como primer paso, la selección Colombia tendrá que enfocarse en cumplir de la mejor forma con el cronograma FIFA.

Los próximos amistosos internacionales pactados para el próximo mes son los siguientes:

- 24 de setiembre: Vs. Guatemala

- 27 de setiembre: Vs. México

Ambos encuentros se disputarán en Estados Unidos.