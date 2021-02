Ya pasó casi un mes desde que el 14 de enero Reinaldo Rueda dejó de ser el director técnico de la Selección de Chile . El entrenador colombiano solo consiguió un 43.2% de rendimiento en sus 27 partidos en el banquillo, y no cumplió con las expectativas planteadas por la Federación Chilena de Fútbol.

Es así que, tras la partida de Rueda –que recaló en la selección de su país–, los directivos del país sureño han comenzado a barajar algunos nombres que podrían hacerse cargo de la ‘Roja’ en lo que queda de las Eliminatorias para Qatar 2022, donde actualmente se encuentran en la sexta casilla de la tabla de posiciones con cuatro puntos, a dos de la zona de repechaje que por ahora le pertenece a Uruguay.

¿Quiénes han sido boceados como posibles técnicos de la selección chilena?

De momento, no hay nada claro respecto al sucesor de Reinaldo Rueda. Algunos medios chilenos han ido soltando algunos nombres que no han pasado de meras especulaciones. Por ejemplo, ‘El Mercurio’, manifestó que existe la intención de contar con Matías Biscay, ayudante de campo de Marcelo Gallardo en River Plate. Lo que le jugaría en contra al argentino de 46 años es que no tiene ninguna experiencia como entrenador.

Por otro lado, según ‘La Cuarta’, el entrenador será sí o sí de nacionalidad argentina, y da tres nombres en específico: Antonio Mohamed, que de momento está libre tras salir del Monterrey mexicano en diciembre pasado; Matías Almeyda, que actualmente dirige al San Jose Earthquakes pero tiene una clausula de salida para irse a dirigir a una selección; y Hernán Crespo, reciente campeón de la Copa Sudamérica con Defensa y Justicia, y que hace unas horas anunció su partida del ‘Halcón’.

Finalmente, estos son los otros nombres que los medios chilenos han soltado: Juan Manuel Lillo (’Todo es Cancha’), Beñat San José (’La Tercera’), José Néstor Pékerman (’La Cuarta’), Louis Van Gaal (’La Tercera’), Gustavo Poyet (’El Mercurio’) y Luciano Spalletti (’Radio Cooperativa’).

¿Qué han dicho los dirigentes de la Federación Chilena de Fútbol sobre el nuevo entrenador?

Sobre este tema, el nuevo Director Deportivo de la ‘Roja’, el inglés Francis Cagigao, manifestó lo siguiente: “Necesitamos un técnico que no tenga contrato, y el perfil deportivo se tiene que ajustar a la situación, perfiles y jugadores que tenemos actualmente en Chile. Tiene que entrar preparado y conocedor de lo que hay. Más que el nombre, es más importante el hombre e intentaremos buscar el adecuado”, comentó.

