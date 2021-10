El celebrado triunfo de la Selección peruana ante Chile fue una caricia a las almas de 33 millones de compatriotas. Ganarle a la ‘Roja’ te deja un sabor de boca distinto. Hasta uno diría que el peruano promedio lo disfruta el doble que ganarle a Brasil en el mismísimo Maracaná. Hay pica, una fuerte rivalidad y mucha vergüenza deportiva de por medio. El imborrable 4-0 recibido en Santiago para el Mundial de Francia 1998 todavía despierta desazón en aquellos que formaron parte de esa generación y hoy, masticando bronca, miran el resumen en YouTube. Sin necesidad de ir muy lejos, habría que preguntarle a un hermano chileno si no le dolió que Perú lo bajara del avión a Rusia solo por diferencia de goles en la última Eliminatoria .

Sale sobrando cualquier afán innecesario y sin sentido de mezclar lo sucedido en la Guerra del Pacífico con hechos puramente deportivos. Para recordar que Chile es el clásico rival, basta y sobra con los antecedentes estrictamente futbolísticos. Siempre será un doble castigo que el antagonista de siempre sea el que hace trizas tus últimas esperanzas de asistir a una nueva Copa del Mundo. Y, más allá de los detalles tácticos y estratégicos, Perú tuvo la virtud de saber palpar qué tipo de partido tenía entre manos y cómo había que jugarlo.

Sin sonrojase, se despejó el balón de punta hacia la tribuna antes que intentar salir jugando como el Barcelona de Pep Guardiola. Hubo carretillas de esas que le mandan un mensaje de solidez y empoderamiento al cuadro contrario. “Zona clausurada”, pareció decirle Alexander Callens a Alexis Sánchez al ir a cada dividida con el cuchillo entre los dientes. Hubo un orden casi japonés para defender. Se le puso cara de perro el rival y, salvo la temeraria acción de Marcos López ante Gary Medel que no vio el VAR, no se cayó en provocaciones tontas. El juego serio se impuso al ‘chocolate’.

Hasta el mismo Ricardo Gareca guardó el manual ‘Menottista’ y, como se pudo ver en plena transmisión, les pedía a los centrales que lancen larga si es que no se puede jugar desde el fondo. Perú llegaba con una desconfianza enorme en el aspecto defensivo tras recibir varios goles, y con la soga al cuello en la tabla después de los resultados negativos en la última fecha triple. Había que jugar simple y ser responsables con el marcador a favor. El toquesito improductivo sacado de un comercial de Nike no va acorde con el actual momento del equipo peruano. Ya habrá tiempo para volver al ‘joga bonito’. En esta situación de urgencia es suficiente con alejar el peligro y, si no es mucho pedir a los muchachos del ‘Tigre’, con que uno de blanco y rojo se la dé segura y al pie a otro de blanco y rojo.

Argentina le ganó la final de la Copa América a Brasil con pierna fuerte, cortando, despilfarrando testosterona en cada sector del campo, reduciendo espacios y siendo verticales para atacar. Italia fue más Italia que nunca para vencer a la sorprendente Inglaterra de Gareth Southgate en el duelo del todo o nada de la última Eurocopa. Perú no va a traicionar su histórica esencia al buscar otras variantes del juego mucho más pragmáticas en ataque y defensa. En la Eliminatorias más duras del planeta, los romanticismos salen sobrando.

