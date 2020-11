De no ser por la convocatoria de Gianluca Lapadula, no habría ninguna duda sobre quién será el ‘9’ titular este viernes contra Chile por la fecha 3 de la Eliminatorias Qatar 2022. Siempre que Farfán y Guerrero no han estado, Raúl Ruidíaz ha sido el escogido para ser el delantero principal del equipo.

Pero ahora que está el ítalo peruano, muchos se preguntan si el hombre del Seattle Sounders estará desde el arranque contra Chile y Argentina. La respuesta a esta incógnita no la sabremos hasta una hora antes del partido, cuando se anuncien los onces titulares.

Raúl Ruidíaz es un delantero que ha marcado diferencias prácticamente en todos los clubes que ha estado. No solo en Perú, también en el extranjero. Lleva años demostrando su capacidad goleadora, sobre todo en México y Estados Unidos.

Actualmente es goleador del Seattle Sounders, equipo con el que ganó la MLS el año pasado y donde recibe trato de estrella. Pero hace mucho que no anota con la selección peruana.

¿Cuándo fue la última vez que Raúl Ruidíaz anotó un gol con la selección?

El 27 de marzo del 2018, en un amistoso contra Islandia jugado en el Estadio Red Bull Arena (Harrison, Nueva Jersey), Ruidíaz anotó el segundo gol del encuentro (fue 3-1 a favor de Perú) tras pase de Jefferson Farfán. Fue la última vez que gritó un gol con el equipo peruano.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Seattle Sounders 2-0 San José Earthquakes: gol de Raúl Ruidíaz. (Video: MLS)