La Selección Peruana disputará sus primeros duelos amistosos de este año 2023 los cuales disputará este mes de marzo frente a Alemania y Marruecos.

El cuadro dirigido por Juan Reynoso frente a la tetracampeona del mundo será el próximo sábado 25 de marzo en Mainz a las 2:45 p.m. (hora de Perú)

Por su parte, el segundo encuentro, contra la selección sorpresa del último mundial de fútbol será el martes 28 de marzo a las 4:30 de la tarde(hora peruana) en el estadio Metropolitano de Madrid.

No descarta a nadie

El técnico de la selección peruana de fútbol anunció el último 9 de marzo la lista de convocados para el microciclo que realizará en la videna de San Luis desde el martes 14 hasta el sábado 18 de marzo.

Sin embargo, el popular ‘Cabezón’ aclaró que la lista de jugadores que disputarán los partidos amistosos no está definida.

“En amistosos, donde podemos ver jóvenes, será provechoso verlos. Mirar si se asustan o no. No descarto a nadie... Es un tema de probar gente que aún no sabemos cómo van a responder”, afirmó.

Viajan a España

El sábado 18 de marzo y al terminar el entrenamiento de ese día, Juan Reynoso anunciará la lista completa de futbolistas que viajarán a Europa para disputar los partidos amistosos contra Alemania y Marruecos.

El domingo 19 de marzo, los seleccionados que juegan en la Liga 1 partirán a España acompañados del comando técnico.

Por su parte, los deportistas que juegan en otro país irán directamente hasta el viejo continente.