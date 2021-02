El delantero del Benevento de la Serie A italiana, Gianluca Lapadula, se comunicó con ESPN Perú para hablar sobre el próximo partido de la selección peruana -donde probablemente vea minutos- ante Bolivia (25 de marzo) en la altura de La Paz. Sería su primera vez en ese país.

“Nunca he jugado en la altura. Sé que Bolivia se hace muy fuerte ahí y será un partido difícil”, indicó el goleador que debutó con Perú en la fecha doble pasada ante Chile y Argentina, dos partidos en los que no sumamos puntos.

Pese a los resultados, Lapadula se mostró muy feliz por haber recibido la oportunidad de estar en la selección nacional. Cuatro años después de la primera visita que recibió de Ricardo Gareca, el futbolista de madre peruana se vistió de blanquirrojo.

“Fue un orgullo y una emoción grande para mi familia. Me gustó mucho. Lo lamento por las dos derrotas”, mencionó Gianluca, quien demostró en los partidos contra Argentina y Chile que será muy útil para Gareca, sobre todo ahora que Paolo Guerrero recién se ha recuperado de una lesión y Jefferson Farfán está en búsqueda de equipo.

Por último, el atacante de 31 años aseguró que fue muy bien recibido por sus compañeros, terminando así con los rumores que se originaron en redes sociales de una posible falta de respaldo por parte de los jugadores consolidados de la selección.

“Los compañeros me ayudaron mucho. Me llevo bien con todos. Me sentí cómodo con todos. Sentí mucho el afecto de la gente. Quiero agradecerle a todo el país por eso”, comentó.

