La Selección Peruana no la pasa bien en las Eliminatorias Qatar 2022. El año pasado, la Bicolor disputó cuatro partidos y solo pudo sumar un punto de 12 posibles gracias al 2-2 ante Paraguay en Asunción, en el choque de debut.

Por ello, uno de los referentes del cuadro patrio, Edison Flores, salió al frente en una entrevista para dar sus impresiones del actual momento que atraviesa el seleccionado nacional.

“Todos sabemos que no ha sido un buen inicio, pero creo fielmente en la idea del profesor y en el grupo que tenemos. Contamos con buen equipo para pelear esos partidos al máximo y tratar de sacar los tres puntos en cada encuentro. Para eso nos preparamos cada uno, algunos con mayor continuidad, otros reforzándonos físicamente. Creo que este 2021 va a ser un gran año”, dijo el mediocampista en ‘Pulso Sports’.

Edison Flores, quien se encuentra en Washington con su equipo, el DC United, se pronunció sobre si vendrá a Lima para jugar los próximos choques ante Bolivia y Venezuela en la siguiente jornada doble de eliminatorias (marzo).

El popular ‘Orejas’ comentó que se está preparando para formar parte del seleccionado en sus próximos compromisos eliminatorios, por lo que dijo esperar que no se presente ningún inconveniente para retornar al país y sumarse a las filas de la Bicolor. “Me preparo para el inicio de pretemporada y en el medio vienen los partidos con la selección que son muy importantes para nosotros y luego viene el comienzo de la Liga. Me estoy preparando muy bien para este 2021, a darle con fuerza”, señaló.

Su presente en DC United

“Fue malo el primer año (en el club). No tuve muy buenos partidos, igual no tuve los partidos que yo quería, tuve muy pocos. Fue parte de la pandemia, mi lesión, traté de regresar lo mejor posible, pero fue más que todo para acabar el año. Uno quiere lo mejor para el club y para uno. Espero que todo salga bien para DC United y ansío tener el alto nivel que yo quiero”.

¿Está en sus planes volver a Universitario?

“Siempre se lo comento a Andy (Polo) y Raúl (Ruidíaz), cada vez que los veo, que son pocas veces. También lo hablo con mi cuñado Roberto (Siucho), lo hablamos como que soñamos y tenemos una visión a largo plazo, sería una ilusión para nosotros. Pero no sé cómo se pueda dar en ese año, como esté la ‘U’ también. Al día de hoy, no lo sé”.

