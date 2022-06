Perú se quedó sin Mundial. El equipo dirigido por Ricardo Gareca no pudo contra Australia en el Repechaje, cayó en la tanda de penales y se quedó con las manos vacías.

La derrota del equipo nacional, que era favorito para quedarse con el cupo a Qatar 2022, generó diferentes reacciones en los periodistas extranjeros más importantes. Aquí vamos a repasar lo que dijeron algunos de ellos.

Mister Chip

El estadístico Alexis Martín Tamayo publicó diferentes tuits sobre el partido entre Perú y Australia. Él mostró su tristeza por la eliminación de la selección y dejó algunos comentarios que se han viralizado.

Hemos conectado con Australia justo después de la tanda de penaltis y no había nadie en la calle. Nos ha contado el gran Juanjo Vispe que allí casi nadie se ha enterado de la clasificación de los socceroos. Mientras tanto, luto en Perú. Dios le da pan al que no tiene dientes. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 13, 2022

Josep Pedrerol

El reconocido periodista español, quien es conocido por el programa “El Chiringuito de Jugones”, lamentó el resultado de Perú en el repechaje.

“A los amigos peruanos, que nos ven mucho, un abrazo para ustedes. Era un día especial, había mucha emoción”, señaló.

“Un abrazo enorme desde España para los amigos peruanos. Se levantarán y volverán más fuertes”, añadió.

Pablo Giralt

El conocido narrador argentino, así como conductor de TV y Radio, publicó un video en su Twitter.

“Perú afuera del Mundial, Australia en carrera. Estoy enojado porque Perú no fue Perú. Estoy con fastidio porque las Eliminatorias son tan largas, vas a partido único y solo juegas bien un tiempo suplementario. No pueden pasar 105 minutos sin patear al arco, me da bronca”, afirmó Giralt.

Luego culminó: “No lo digo de manera demagógica, lo digo por la ilusión de los peruanos. Siento bronca porque este grupo de muchachos hizo historia con la selección, llegando a una final de Copa América, el Mundial pasado; y también por Ricardo Gareca. Pero me quedo molesto porque puedes ganar o perder, el tema es morirte de nada, hoy siento que Perú no dio todo lo que tenía”.

Siento bronca porque Perú no fue Perú. pic.twitter.com/sVEs4V772M — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 13, 2022

Martín Liberman

El siempre polémica periodista argentino también habló del partido que perdió Perú en la tanda de penales, donde fallaron los jugadores Luis Advíncula y Alex Valera.

“Perú no se puede quejar de nada porque tuvo su plantel estable. Perú no estuvo a la altura en cuanto a sus posibilidades de juego estando algo atado ante un rival que sabía dónde tenía que jugar su partido”.

“Los australianos sabían que eran inferiores y jugaron un partido cortando circuitos. Perú es más de lo que vimos, pero la responsabilidad y peso del partido te hace jugar de la manera en la que jugó. Los penales son una lotería que tiene trabajo detrás”, añadió Liberman en su canal de Youtube.