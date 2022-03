Alexander Callens se mostró consternado por la jugada polémica en los minutos finales del Perú vs. Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. Miguel Trauco disparó fuerte y, a primera impresión, el portero Sergio Rochet agarró el balón dentro del arco. Para el central del New York City fue un gol que no admite dudas.

Pese al reclamo de los jugadores de la ‘Blanquirroja’, el árbitro Anderson Daronco no se detuvo para analizar la jugada en el VAR. Esto desencadenó la molestia del defensor exSport Boys quien a finalizar el partido criticó la decisión del juez principal.

“Le dije al árbitro y me respondió que sí la reviso. Me acaban de enseñar la imagen y es gol. Nos han robado. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, manifestó Callens en declaraciones para Movistar Deportes.

Con este resultado, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay aseguraron su pase directo a Qatar 2022. La siguiente prueba de la Bicolor será este martes 29 de marzo (6:30 p. m. / hora peruana), cuando reciba a su similar de Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Con un triunfo, aseguran el repechaje, sino habrá que esperar a lo que pase con Colombia y Chile, ambas aún con chances de llegar al quinto lugar.

Por ahora, el rival de la Conmebol en el repechaje saldría entre el duelo que jugarían Australia y Emiratos Árabes. Este partido, que entregará uno de los últimos boletos al Mundial, se jugaría en Doha, Catar, el próximo 13 o 14 de junio.

