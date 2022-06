La Selección peruana no pudo clasificar al Mundial Qatar 2022. Tras caer en penales ante Australia, la Bicolor perdió su última chance de asistir nuevamente a una Copa del Mundo. Al término del partido, tal como se había estipulado en caso no acceder a la máxima cita del fútbol, Ricardo Gareca dejó de ser técnico del equipo de todos.

Ante la duda sobre si continuará o no el ‘Tigre’, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, dio este viernes una conferencia de prensa y se refirió a este tema y a otros más. A continuación, resaltamos sus frases más destacadas.

La continuidad de Ricardo Gareca

“No tengo certeza, pero creo que para fin de mes (junio) ya tendríamos una respuesta concreta de Ricardo Gareca (sobre su renovación) y Dios quiera que esta sea positiva”.

El posible sucesor de Ricardo Gareca

“La prioridad es que se quede. Todo lo demás es secundario. Si bien es cierto que hay un grupo de trabajo, sabemos que todo va de la mano con el liderazgo que ha impuesto él en todos estos años. No quiero entrar en estos temas, que son hasta cierto punto paralelos. Yo tengo un plan y ese plan es Gareca, no tengo plan B”.

Presencia de Claudio Pizarro en la concentración

“Yo no estuve en Barcelona, pero sabía que el grupo se iba a reunir con Claudio, a pedido del grupo. Los tiempos no se dieron para que esté Ricardo. Conversamos de que no se iba a ver bien que no esté Ricardo, pero fue un tema de tiempos solamente. Su relación es de respeto. Lo que quería Claudio era despedirse de los jugadores. Si hubiéramos ganado, ni habrían rozado este tema. Ricardo también sabía que se iba a reunir con los jugadores y dijo que vaya, cuál es el problema. Que no haya sido llamado, no tiene nada que ver. Jugadores son profesionales y el técnico es igual de profesional”.

Derrota en el repechaje

“Cuando hablo de momentos de reflexión, me incluyo. Normalmente, hubiera tenido que desaparecer unos días de acá, pero me tienes acá para estar con ustedes. Si estoy acá es para charlar este tema con ustedes, para que la gente entienda que nos duele mucho. Esto me duele más que el 4-0 con Chile. Me dolió más, punto. A levantarnos. A toda la gente que me escribe le digo vamos a levantarnos. Si bajamos los brazos, la cabeza”.