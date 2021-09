El empate entre Perú y Uruguay aún deja un sinsabor para los intereses de la Selección peruana; sin embargo, no todo es malo para Ricardo Gareca. La presencia del público en las gradas, la actitud del equipo y el fixture que aún debe afrontar fueron temas que no pudo dejar escapar el ‘Tigre’ sobre el duelo por Eliminatorias Qatar 2022.

“Quiero felicitar a los muchachos. El equipo me gustó. Estamos tratando de ir reencontrándonos con nuestro juego. Me voy conforme con la actuación. Me invita a pensar que el equipo está por buen camino”, inició el argentino sobre el rendimiento de sus dirigidos.

Aunque esperando un mejor resultado, confiesa, el fixture que les depara de aquí a los próximos días y luego en la siguiente fecha triple, el estratega de la ‘Bicolor’ cierra cuentas al recalcar que el equipo ha tenido una mejora considerable. “Estamos en condiciones de ir recuperándonos”, añade.

“El análisis que hago es que el equipo está encontrándose nuevamente. La selección está expectante respecto a puestos de clasificación. Lo que más me ocupa es salir de las últimas posiciones. Nos hemos mentalizado”, explica sobre el aún no encontrar la mejor versión que quisiera para la ‘Blanquirroja’.

Sobre los errores y aciertos del último encuentro, fue claro: “Hay bastante positivismo. El equipo se sobrepuso (al gol de Uruguay), solo faltó hacer el gol y no se dio. Tenemos que comenzar a sumar de a tres, aprovechar localía, que tenemos a nuestra gente. Perú va mejorando partido a partido. Tuvimos buen fútbol”.

Como era de esperarse, la presencia del público fue un tema que Gareca no podía dejar de destacar: “Quiero agradecerle a la gente porque la vemos muy metida. La muestra de cariño cuando veníamos al estadio me habla de que la gente sigue creyendo en nosotros. No pierdan la fe ni la confianza, creemos que estamos en condiciones de seguir brindándoles alegrías”, sentenció.

La selección peruana, buscará los tres puntos ante los ‘charrúas’ para salir del último lugar de la tabla de posiciones. Este partido también es importante para los hinchas, que volvieron a ingresar al estadio luego de mucho tiempo.