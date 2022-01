Por la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 , Perú y Colombia se enfrentan este viernes 28 de enero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Este duelo es de suma trascendencia para ambas selecciones al tener sus chances intactas de clasificar a la Copa del Mundo. ¿Pero qué piensan los jugadores ‘cafeteros’ sobre dicho encuentro?

En esta oportunidad, fueron los jugadores Fredy Hinestroza y Diego Valoyes los encargados de brindar una conferencia de prensa y expresar su opinión sobre el venidero duelo ante la Bicolor.

“Todos sabemos lo difícil que es jugar acá en el Metropolitano. Todos los que estamos convocados estamos aptos, sabemos lo que significa este partido para nosotros. Soy un jugador que conoce bien la banda. No sé en qué posición me va a utilizar el profe, estoy dispuesto a ayudar a la Selección donde me toque”, indicó Hinestroza.

Valoyes, por su parte, señaló lo siguiente: “Tenemos el pensamiento de ganar. Nos trabajamos para que sea así, tenemos grandes jugadores con bastantes cualidades para poder enfrentar cualquier tipo de adversidad. Los goles llegarán”.

Sobre el equipo de Ricardo Gareca, el futbolista de Talleres agregó: “Vamos a trabajar durante la semana para preparar el partido con Perú, es un rival directo. Queremos asimilar de la mejor forma la idea que tenga el Profe y ponerla en práctica en el campo”.

