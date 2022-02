Este martes 1 de febrero se disputarán los cinco partidos de la fecha 16 de la Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica.

Perú se medirá con Ecuador a las 9:00 p.m. en el que será el último encuentro de la jornada. ¿Qué resultados le conviene al equipo de Gareca en los partidos que se juegan más temprano? Te lo contamos en esta nota.

Eliminatorias Qatar 2022: ¿Qué resultados le convienen a Perú en la fecha 16?

El equipo que dirige el ‘Tigre’ Gareca está en el puesto cuatro de la tabla luego del triunfo 1-0 que logró en Barranquilla con gol de Edison Flores en el segundo tiempo.

Pero no tiene la clasificación asegurada, por eso es importante ver qué conviene qué suceda en los otros encuentros.

El primer partido del día es Bolivia vs. Chile en La Paz. El equipo que está más cerca de Perú es Chile, por lo que conviene que no sume tres puntos como visitante.

El segundo duelo es el Uruguay vs. Venezuela en Montevideo. Un partido donde lo mejor sería que el equipo charrúa no gane, ya que tiene 19 puntos, solo uno menos que Perú en la tabla.

Argentina y Colombia protagonizarán el tercer partido de la jornada. Para Perú lo mejor sería que el equipo de Reinaldo Rueda no sume puntos en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Después juegan Brasil vs. Paraguay. En este partido no importa mucho lo que suceda, ya que el equipo de Tite está primero en la tabla y clasificado, mientras que los paraguayos aun están con vida pero a 7 puntos de Perú. En todo caso, convendría que Paraguay no sume.

Si estos resultados se dan, y la selección peruana saca un triunfo contra Ecuador como local, Perú estaría muy cerca de lograr el objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

