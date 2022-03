La noche del último jueves 24 de marzo pasó de la desazón a la esperanza para concluir en la polémica. ¿El motivo? Un aparente gol no cobrado a favor de la Selección Peruana en su visita a Uruguay en Montevideo. Luego de horas de incertidumbre, la Conmebol hizo pública la discusión entre el árbitro Anderson Daronco y los encargados del VAR, además de las imágenes de estos últimos. ¿Fue o no gol? Esto se reveló.

El Estadio Centenario fue testigo de la clasificación de los ‘Charrúas’ a Qatar 2022 en la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas; sin embargo, no fue lo único llamativo aquella noche. El minuto 90+1, a poco de acabar el encuentro, un tiro de Miguel Trauco acabó en el arco rival, precisamente en las manos de Sergio Rochet y aparentemente dentro de su propia portería.

La duda invadió tanto a los jugadores como a los jueces, pues ninguno estaba seguro de que el balón había o no pasado completamente la línea de meta. Al instante, los encargados del video arbitraje comentaron: “Vamos a chequear con la cámara, deja seguir y vamos con calma”, comenta Wagner Reway. Mientras tanto, los reclamos al juez del duelo se hicieron constantes.

“Chequeando, no entró”, “el balón no entra todo, vamos a hacer un zoom acá. No entra todo”, explica más adelante Reway, lo que explicaría la decisión de Daronco de no detener el cotejo. Eso sí, la polémica pasó más adelante por la elección del árbitro al no acudir a la pantalla para despejar completamente su duda.

A pensar en Paraguay

Con este resultado, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay aseguraron su pase directo a Qatar 2022. La siguiente prueba de la Bicolor será este martes 29 de marzo (6:30 p. m. / hora peruana), cuando reciba a su similar de Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Con un triunfo, aseguran el repechaje, sino habrá que esperar a lo que pase con Colombia y Chile, ambas aún con chances de llegar al quinto lugar.

