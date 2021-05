Ricardo Gareca , técnico de la selección peruana , dio a conocer este viernes la lista de convocados para enfrentar a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias, el próximo 3 y 8 de junio, respectivamente. Cabe mencionar que la blanquirroja solo ha sumado un punto en lo que va de las Clasificatorias, luego de empatar solo con Paraguay y perder ante Brasil, Argentina y Chile.

Y, dentro de estos futbolistas llamados, dos de los nombres que más sorprende son los de Luis Iberico y Jhilmar Lora. A continuación, te contamos un poco más de los nuevos rostros del combinado patrio.

Luis Iberico

Debutó en el fútbol profesional jugando para la Universidad San Martín a la corta edad de 16 años y 8 días, el 14 de febrero de 2014, por el Torneo del Inca. Ingresó al minuto 77′ del partido en el que su equipo se enfrentó a Cienciano y que ganó por 2 a 0.

En el presente, Iberico milita en el Melgar de Arequipa y cuenta con tres goles en la Liga 1 y dos en la Copa Sudamericana. Además, ha pasado por la selección peruana en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Jhilmar Lora

Con tan solo 20 años, nacido el 24 de octubre del 2000, Lora llegó a la academia de Cristal cuando apenas tenía 4 años de edad. Su gran nivel en las divisiones menores hizo que de a pocos se vaya ganando un lugar dentro del club celeste.

En el presente, Lora es titular indiscutible para Roberto Mosquera en la once rimense del primer equipo. A esto, se le suma que ha gozado de gran continuidad: entre Libertadores y torneo local acumula 13 partidos en la temporada.

