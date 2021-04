2 de 10

La actriz y cantante ex estrella de Disney Channel ha mencionado en más de una oportunidad a Selena como inspiración en su carrera. “Al crecer me encantaba la música de Selena. Era muy joven cuando vivía, así que no sabía mucho sobre ella hasta que crecí un poco, y cuando vi la película era solo una especie de conexión. Sin embargo, hay algo en la película que fue realmente inspirador para mí”, dijo en una entrevista en el 2014. En efecto, no dudó en disfrazarse de ella durante una fiesta de Halloween. (Foto: Demi Lovato/Snapchat)